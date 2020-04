POHLED: I koronavirový vyhazov ukázal, proč ve sportu nebýt OSVČ

Léta se v hráčských smlouvách skrývá formulka, že ji klub může vypovědět, dojde-li k zásahu vyšší moci či přerušení ligy. Nikdo ji nebral vážně, protože si jen málokdo uměl představit, jak by k naplnění došlo. Vždyť na přelomu února a března se zdálo, že největším koronavirovým strašákem hokejistů bude nedostatek holí, které se vyrábějí v Číně.

A ejhle... O tři týdny později dostala pětice hráčů Hradce Králové na základě této úmluvy vyhazov, v Chomutově dokonce většina mančaftu. Šéf hradeckého klubu Miroslav Schön argumentoval, že on není žádná charita, nýbrž byznysmen.



A tak propustil ty, kteří měli v týmu za měsíc a půl končit, aby ušetřil až dva miliony korun (průměrný plat se pohyboval nad 250 tisíci korun). Dva z Hradeckých se ale obrátili na smírčí komisi svazu, která v pondělí řekla, že výpověď je neoprávněná.

Zatím není veřejně známo její podrobné vysvětlení, ovšem svaz už s předstihem nabádal kluby, aby se k vyhazovům neuchylovaly a vše řešily domluvou. Nicméně Schön v úterý pro iDNES.cz řekl: „Cítím se poměrně silný v kramflecích, protože pokud představitelé svazu argumentují, že současná situace není vyšší moc, tak si myslím, že buď nemají příliš vysoké IQ, nebo žijí ve velkém omylu.“

A uvedl, že kauzu požene až před civilní soud. Jeho pohled se dá pochopit. Dá se pochopit i ten hráčů, kteří se zčistajasna ocitli na dlažbě kvůli podivnému bodu.



Spíš ale tento svár ukazuje, že by se měl zgruntu proměnit a především narovnat pokřivený status profesionálních sportovců v Česku.

Místo toho, aby byli OSVČ, kteří fakturují klubům své služby, měli už dávno vydělávat coby zaměstnanci se všemi výhodami i povinnostmi, které to přináší. Těžko by pak končili z hodiny na hodinu po jednom bouchnutí do stolu. A těžko by se do nich opírala ministryně financí, že je nemorální, aby zrovna oni teď žádali o kompenzace.