Zastaví rekordní Třinec? Extra motivace, ale vyhrát chceme pokaždé, zní z Hradce

„Je to možná nějaká extra motivace, ale my chceme vyhrát každý zápas,“ uvedl před pátečním zápasem v Třinci (začátek v 17 hodin) hradecký útočník Alex Tamáši. „Vždycky do něj jdeme s tím, abychom z něj odcházeli jako vítězové.“
Hradec to bude mít o to těžší, že se hraje v Třinci, avšak nastoupí tam poté, co poslední tři extraligové zápasy vyhrál a drží se v popředí tabulky.
Aby té motivace nebylo málo: Třinec vás v posledním play off vyřadil. O to větší důvod mu to vrátit?
Už jsem na to zapomněl, to byla minulá sezona. Na druhé straně jim asi opravdu něco dlužíme, snad jim to teď oplatíme.
Budete mít možná trochu výhodu v tom, že po počátečním extraligovém kolotoči jste měli několik dnů zápasového volna. Přišlo vhod?
Určitě. V pondělí jsme po výhře nad Vítkovicemi měli úplně volný den, kdy jsme nemuseli ani na zimák, takže každý si mohl dělat, co uznal za vhodné. Je fajn mít pár dní na to jen potrénovat, zajít alespoň na chvíli do posilovny, zacvičit si a doplnit síly.
A také si třeba od hokeje odpočinout. Co vám z toho nejvíc vyhovuje?
Mám to tak, že odpočinek je dobrý, každý ho má rád. Když je ale volna až moc, tak to pro mě není úplně ideální, necítím se potom dobře.
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V posledních zápasech jste se v jednom útoku setkal s Alešem Jerglem a podle toho, co na ledě předvádíte, vám vzájemná spolupráce sedí. Je to tak?
Naprosto a jsem rád, že jsme se k sobě vrátili. Už v minulé sezoně, kdy jsme spolu hráli, nám to šlo. Rozumíme si, chemie v té naší lajně funguje. A když k tomu ještě připočítám nějaké góly, je to o ně lepší.
Ty jste v posledních třech zápasech dal dva, svoje první v této sezoně. Velká radost?
Samozřejmě. Vždycky mě těší, když můžu týmu pomoct nějakým gólem.