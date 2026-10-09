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Tipsport extraliga 2026/27

Zastaví rekordní Třinec? Extra motivace, ale vyhrát chceme pokaždé, zní z Hradce

Radomír Machek
  9:53
Hráči Hradce slaví drtivý nástup v utkání se Spartou.

Hráči Hradce slaví drtivý nástup v utkání se Spartou. | foto: ČTK

Alex Tamáši z Hradce Králové slaví.
Plzeňský brankář Nick Malík čelí střele Michaela Vukojevice z Hradce Králové.
Plzeňský Daniel Malák ujíždí s pukem Kevinu Klímovi z Hradce Králové.
Hokejisté Hradce Králové se radují z gólu proti Plzni.
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Bude to výzva, kterou v posledních kolech zažívá každý extraligový tým, jenž na tohoto soupeře narazí. Hokejisté hradeckého Mountfieldu se v pátek vpodvečer pokusí jako první v této sezoně obrat o body zatím suverénní Třinec. Až dosud se to v prvních osmi kolech nikomu nepodařilo, Oceláři i díky tomu vytvořili nový rekord české nejvyšší soutěže.

„Je to možná nějaká extra motivace, ale my chceme vyhrát každý zápas,“ uvedl před pátečním zápasem v Třinci (začátek v 17 hodin) hradecký útočník Alex Tamáši. „Vždycky do něj jdeme s tím, abychom z něj odcházeli jako vítězové.“

Hradec to bude mít o to těžší, že se hraje v Třinci, avšak nastoupí tam poté, co poslední tři extraligové zápasy vyhrál a drží se v popředí tabulky.

Aby té motivace nebylo málo: Třinec vás v posledním play off vyřadil. O to větší důvod mu to vrátit?
Už jsem na to zapomněl, to byla minulá sezona. Na druhé straně jim asi opravdu něco dlužíme, snad jim to teď oplatíme.

Alex Tamáši z Hradce Králové slaví.

Budete mít možná trochu výhodu v tom, že po počátečním extraligovém kolotoči jste měli několik dnů zápasového volna. Přišlo vhod?
Určitě. V pondělí jsme po výhře nad Vítkovicemi měli úplně volný den, kdy jsme nemuseli ani na zimák, takže každý si mohl dělat, co uznal za vhodné. Je fajn mít pár dní na to jen potrénovat, zajít alespoň na chvíli do posilovny, zacvičit si a doplnit síly.

A také si třeba od hokeje odpočinout. Co vám z toho nejvíc vyhovuje?
Mám to tak, že odpočinek je dobrý, každý ho má rád. Když je ale volna až moc, tak to pro mě není úplně ideální, necítím se potom dobře.

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

V posledních zápasech jste se v jednom útoku setkal s Alešem Jerglem a podle toho, co na ledě předvádíte, vám vzájemná spolupráce sedí. Je to tak?
Naprosto a jsem rád, že jsme se k sobě vrátili. Už v minulé sezoně, kdy jsme spolu hráli, nám to šlo. Rozumíme si, chemie v té naší lajně funguje. A když k tomu ještě připočítám nějaké góly, je to o ně lepší.

Ty jste v posledních třech zápasech dal dva, svoje první v této sezoně. Velká radost?
Samozřejmě. Vždycky mě těší, když můžu týmu pomoct nějakým gólem.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 8 8 0 0 0 40:16 24
2. HC Dynamo PardubicePardubice 9 7 0 0 2 39:25 21
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 19:10 15
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 3 2 1 3 23:21 14
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 3 2 0 3 23:20 13
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 4 0 1 4 23:28 13
7. Rytíři KladnoKladno 8 2 2 2 2 24:26 12
8. HC Sparta PrahaSparta 9 3 0 2 4 28:28 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 3 0 2 3 21:25 11
10. HC Kometa BrnoKometa 8 2 2 0 4 24:26 10
11. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 1 1 4 20:25 9
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 2 0 1 4 19:26 7
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 1 1 1 5 18:31 6
14. HC OlomoucOlomouc 8 1 1 0 6 16:30 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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