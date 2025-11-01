Tipsport extraliga 2025/26

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Radomír Machek
  10:58
Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou prohrávali, rozjeli a nabrali směr horní příčky tabulky. Lídrovi tabulky naopak utnuli sérii vítězství a bodových úspěchů – Oceláři odešli z ledu bez bodů poprvé od poloviny září.
Aleš Jergl z Hradce Králové slaví svou trefu proti Třinci.

Aleš Jergl z Hradce Králové slaví svou trefu proti Třinci. | foto: ČTK

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.
Zklamaní třinečtí hokejisté po prohře v Hradci.
Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů.
Zraněný Jordann Perret z Hradce Králové.
„Na začátku jsme měli velkou marodku nejen v obraně, právě tam ale byl náš hlavní problém. Postupně se nám sice hráči vraceli, ale propojilo se víc věcí,“ popisoval asistent trenéra Petr Koukal po výhře důvody, které tým dovedly k výborné říjnové bilanci.

Během tohoto měsíce Hradec odehrál deset zápasů, z nichž devět vyhrál. Přísun bodů do tabulky se zastavil na úctyhodném čísle 24. Srovnání s loňskem? Hodně podobné: 11 zápasů, devět výher, 2 porážky a 26 bodů.

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

„Asi to znovu chtělo, aby si náš tým pořádně sedl. A hlavně aby se uzdravil. Bylo nás spousta nemocných a zraněných. Víme, že v mužstvu máme sílu, jenom potřebujeme být zdraví,“ doplnil trenéra v podobném duchu útočník Aleš Jergl. Ten velkou část října promarodil, od svého návratu do sestavy je ale hodně vidět. V šesti zápasech vstřelil čtyři góly, ten poslední přidal právě Třinci.

Ve druhé třetině Jergl zvyšoval vedení Hradce na 3:0, ze kterého už se Třinec těžko vzpamatovával. Přitom v úvodní třetině nebyl daleko od toho, aby šel na východě Čech do vedení. „Hodně nám pomohl Škorvánek,“ připomněl Koukal výkony brankáře, které jsou pod úspěchy Hradce výrazně podepsány.

Michael Vukojevic, T.J. Melancon a Aleš Jergl (zleva) z Hradce Králové slaví...
Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek zasahuje během utkání proti Třinci.

Škorvánek v první části zápasu odolal všem atakům Třineckých, a když jeho spoluhráč Pavlík při oslabení využil zaváhání Galvase a po samostatném úniku prostřelil Mazance, Oceláři vůbec poprvé v sezoně první třetinu prohráli!

„Stane se, není třeba to moc rozebírat, je nutné jít dál. A třeba lépe zakončovat,“ komentoval kouč hostů Zdeněk Moták situaci, která vývoj zápasu výrazně ovlivnila.

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

Hradec se vedením zklidnil, v polovině zápasu Třinci rychle po sobě přidal další dvě branky a poté v poslední ustál i jeho tlak poté, co přišlo snížení na 1:3. „Měli jsme po celý zápas výborný pohyb. I proto jsme soupeře nepouštěli ke střelám,“ potěšilo Koukala. „Nehráli jsme úplně zle, ale v naší hře byly některé věci, které bychom vidět nechtěli,“ poznamenal naopak Moták.

Že by se ale Třinečtí chtěli nějak výrazněji zabývat tím, že přišli o skvostnou sérii? Podle Motáka to vlastně ani nejde: „Domů se vracíme po půlnoci a v neděli ve tři hrajeme s Pardubicemi. Zápasový rytmus je hodně rychlý. Něco málo si k utkání v Hradci řekneme, ale prioritou pro nás je další zápas.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 12 3 1 3 60:40 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 9 2 3 5 43:34 34
3. HC Dynamo PardubicePardubice 20 9 2 2 7 61:48 33
4. HC Kometa BrnoKometa 20 10 0 3 7 54:53 33
5. HC Sparta PrahaSparta 21 9 2 1 9 61:53 32
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 19 8 4 0 7 51:43 32
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 20 10 1 0 9 60:53 32
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 20 8 3 2 7 57:54 32
9. HC OlomoucOlomouc 20 9 1 1 9 45:49 30
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 2 8 49:49 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 6 1 1 11 40:51 21
13. Rytíři KladnoKladno 20 5 1 3 9 45:62 20
14. HC Verva LitvínovLitvínov 20 3 1 1 15 32:65 12
Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
