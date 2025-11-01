Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

„Na začátku jsme měli velkou marodku nejen v obraně, právě tam ale byl náš hlavní problém. Postupně se nám sice hráči vraceli, ale propojilo se víc věcí,“ popisoval asistent trenéra Petr Koukal po výhře důvody, které tým dovedly k výborné říjnové bilanci.
Během tohoto měsíce Hradec odehrál deset zápasů, z nichž devět vyhrál. Přísun bodů do tabulky se zastavil na úctyhodném čísle 24. Srovnání s loňskem? Hodně podobné: 11 zápasů, devět výher, 2 porážky a 26 bodů.
„Asi to znovu chtělo, aby si náš tým pořádně sedl. A hlavně aby se uzdravil. Bylo nás spousta nemocných a zraněných. Víme, že v mužstvu máme sílu, jenom potřebujeme být zdraví,“ doplnil trenéra v podobném duchu útočník Aleš Jergl. Ten velkou část října promarodil, od svého návratu do sestavy je ale hodně vidět. V šesti zápasech vstřelil čtyři góly, ten poslední přidal právě Třinci.
Ve druhé třetině Jergl zvyšoval vedení Hradce na 3:0, ze kterého už se Třinec těžko vzpamatovával. Přitom v úvodní třetině nebyl daleko od toho, aby šel na východě Čech do vedení. „Hodně nám pomohl Škorvánek,“ připomněl Koukal výkony brankáře, které jsou pod úspěchy Hradce výrazně podepsány.
Škorvánek v první části zápasu odolal všem atakům Třineckých, a když jeho spoluhráč Pavlík při oslabení využil zaváhání Galvase a po samostatném úniku prostřelil Mazance, Oceláři vůbec poprvé v sezoně první třetinu prohráli!
„Stane se, není třeba to moc rozebírat, je nutné jít dál. A třeba lépe zakončovat,“ komentoval kouč hostů Zdeněk Moták situaci, která vývoj zápasu výrazně ovlivnila.
Hradec se vedením zklidnil, v polovině zápasu Třinci rychle po sobě přidal další dvě branky a poté v poslední ustál i jeho tlak poté, co přišlo snížení na 1:3. „Měli jsme po celý zápas výborný pohyb. I proto jsme soupeře nepouštěli ke střelám,“ potěšilo Koukala. „Nehráli jsme úplně zle, ale v naší hře byly některé věci, které bychom vidět nechtěli,“ poznamenal naopak Moták.
Že by se ale Třinečtí chtěli nějak výrazněji zabývat tím, že přišli o skvostnou sérii? Podle Motáka to vlastně ani nejde: „Domů se vracíme po půlnoci a v neděli ve tři hrajeme s Pardubicemi. Zápasový rytmus je hodně rychlý. Něco málo si k utkání v Hradci řekneme, ale prioritou pro nás je další zápas.“