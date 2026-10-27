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Tipsport extraliga 2026/27

Král nul Škorvánek se připomněl. Proč nepojede reprezentovat do Německa?

Radomír Machek
  9:40
Na Stanislava Škorvánka z Hradce Králové padá branka v zápase s Kometou.

Na Stanislava Škorvánka z Hradce Králové padá branka v zápase s Kometou. | foto: ČTK

Puk míří do branky Hradce Králové, kterou hájí Stanislav Škorvánek. Přihlíží...
Pardubický Tomáš Nosek se tlačí do brány v duelu s Hradcem.
Hradecký gólman Stanislav Škorvánek zasahuje v zápase s Pardubicemi.
Robert Horyna ze střídačky Hradce komunikuje se Stanislavem Škorvánkem.
36 fotografií
Že svoji cestu za možným zopakováním loňské rekordní „nulové“ série nastoupí hradecký brankář Stanislav Škorvánek právě v derby s Pardubicemi? Podle něj to není nic, co by mělo výraznější význam. „Nějak zvlášť to neprožívám,“ říká osmadvacetiletý gólman, který právě v druhém derby výrazně připomněl své loňské nulové manévry.

A to hlavně výkonem, kterým k nedělní nule přišel vyřešením tří samostatných nájezdů favorita z Pardubic i řady dalších obtížných situací. Shrnuto podtrženo: reprezentační formou.

Forma je výborná, nominace do slovenské reprezentace pro blížící se první reprezentační pauzu ale schází. Proč?
Jde o nějakou komunikaci, kterou vedeme. Vedle hokeje jde také o cestování, hraje se v Německu, a všechno okolo. Už nejsem nejmladší, dost chytám, takže jsme se dohodli, že teď nepojedu. Uvidíme, co bude dál, jestli příště pojedu.

Měl na to vliv i čerstvě nový přírůstek v rodině?
Neřekl bych, ale je to přece jen něco nového. V rodině se už řeší i jiné věci a ne úplně jen hokej. Každý, kdo máte děti, to víte. Možná to je v tomto i lepší, mám takový větší nadhled, než jsem měl. Vnímám to pozitivně.

Může se to projevit větším nadhledem i na ledě?
Možná. Je pravda, že se někdy se nevyspím. Ale někdy když přijdu po špatném zápase domů, tak to velmi rychle hodím za hlavu. Jsou tam jiné starosti a radosti.

Po derby s Pardubicemi se vám domů šlo dobře, v probíhající základní části jste v zápasech s Pardubicemi získali všech šest bodů. Povzbudí vás to vzhledem k možné budoucí sérii v play off?
To nevím. Něco jiného je základní část a něco jiného série na čtyři vítězné zápasy. Přece jen šířka kádrů je absolutně neporovnatelná, takže tam by to bylo o to těžší. Musíme si ale věřit na každého, kdybychom si nevěřili, tak ani nemusíme hrát.

Vy jste úspěchu hodně pomohl svým výkonem, Pardubice vám nedaly ani jeden gól, přitom měly spoustu šancí. Při které vám bylo nejhůř?
Asi jich bylo víc, ale já si myslím, že jsme na to, jakého jsme proti sobě měli soupeře, hráli velmi dobrý zápas. Proto chalanům velká pochvala. Myslím si také, že i opticky jsme byli lepší a že jsme si tři body zasloužili. Pardubice sice měly také nějaké šance, ale asi neměly ani potřebné štěstí a nic jim nepadlo.

Puk míří do branky Hradce Králové, kterou hájí Stanislav Škorvánek. Přihlíží litvínovský kapitán Matúš Súkeľ.
Na Stanislava Škorvánka z Hradce Králové padá branka v zápase s Kometou.
Pardubický Tomáš Nosek se tlačí do brány v duelu s Hradcem.
Hradecký gólman Stanislav Škorvánek zasahuje v zápase s Pardubicemi.
36 fotografií

Nebylo to spíše vaším výborným výkonem než štěstím?
To někdy hraje s vámi, někdy proti vám – moc s tím nenaděláte. Řekl bych to tak, že jsem byl ve správný čas na správném místě.

Už ve třetí minutě jste zlikvidoval několik velkých šancí. Předznamenalo to možnost, že tentokrát žádný gól nedostanete?
Také jsem ale dostal ramenem do hlavy a přemýšlel, jestli budu po třetině střídat. Během první reklamní přestávky jsem si ale vzal prášek, bylo to lepší a možná mi to i pomohlo. Trochu jsem vypnul hlavu a soustředil se jen na sebe. Dopadlo to dobře.

Jak vážné to bylo?
Dostal jsem ramenem, když jsem se otáčel a hlava mě chvíli bolela, točila se mi. Po první reklamní přestávce to ale přešlo, už to bylo v pohodě a mohl jsem se soustředit na hru.

V úvodních deseti minutách jste úspěšně zvládl také dva samostatné nájezdy. Zvedne to vaše sebevědomí?
Asi zvedne, ale já jsem expert na to, že po nějakém dobrém zákroku za dvacet vteřin dostanu gól. Proto se snažím i své dobré zákroky moc nevnímat a jít dál, aby mě to nerozhodilo. Snažím se být v nějaké stálé pohodě, abych neulítával. Ať už nahoru, nebo dolů.

Chvíli před koncem zápasu hrály Pardubice přesilovou hru. Nebál jste se, že bude těžké, aby vás nepřekonaly?
Spíš jsem si říkal, že do konce zbývají nějaké dvě a půl minuty nebo tři, takže i kdybychom gól dostali, tak za stavu 2:1 bychom to mohli nějak dohrát. Naštěstí super práce od spoluhráčů, druhou minutu Pardubice skoro ani nebyly v naší třetině.

Robert Horyna ze střídačky Hradce komunikuje se Stanislavem Škorvánkem.

Byla to jediná přesilovka Pardubic v zápase. Hra bez oslabení byla pro vaši výhru klíčová?
Naprosto. Rozhodčí měli trošku volnější metr, asi nám to pomohlo, kluci to ale zvládli skvěle.

Pardubicím chyběli klíčoví útočníci Červenka a Sedlák. Jak moc podle vás?
Možná při přesilovce, při skautingu a na mítinku. Přece jen tihle hráči jsou klíčoví a hraje se to přes ně. My jsme si prohlédli jejich poslední zápas Pardubic i jak hrály bez nich a přes které hráče to teď jde víc. Mají tam dalších sedm skvělých hráčů, moc jsme se na to nesoustředili.

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Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 14 9 1 1 3 54:38 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 7 2 0 5 35:25 25
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 14 6 2 1 5 40:35 23
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 7 0 2 5 40:40 23
6. Rytíři KladnoKladno 14 5 3 2 4 39:40 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
9. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 3 4 1 6 31:33 18
11. HC Verva LitvínovLitvínov 14 5 1 1 7 31:37 18
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 3 2 1 8 32:48 14
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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