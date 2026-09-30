Bída Sparty? Dostaneme gól a jako by se zbořil svět, řekl kapitán. Brankáře ocenil

Výsledek? Sparta v Hradci dostala za necelých pět minut tři góly a byla na ručník. Sice se zmátořila, ale stejně 3:4 prohrála a protáhla svůj rozpačitý vstup do sezony.
Co se stalo v těch prvních pěti minutách?
Těžko říct, asi nezvládnuté od všech. Nemyslím si, že bychom nebyli připravení, ale možná nám teď chybí i sebevědomí. Dostaneme gól a jako kdyby se zbořil svět. Takže spíš psychicky to nebylo dobré.
Po třetím gólu jste si vcelku pochopitelně vzali oddechový čas, co jste řešili?
Byl to takový budíček, protože kdybychom hráli dál takhle, mohl z toho být propadák. Od té doby jsme byli sebevědomější, dělali jsme to, co jsme chtěli a co jsme si řekli, že dělat chceme. Už to mělo nějaké parametry.
Trenér po zápase mluvil o tom, že musíte změnit mentalitu. Souhlasíte s tím?
O tom se tady bavíme dlouho. Tohle by se nám stávat nemělo, ale stalo se to a já bych si ale i z toho vzal nějaká pozitiva. Pozitivní bylo, že jsme zápas otáčeli. Stejně jako to, jak jsme potom hráli. Když už se prohraje, tak ať se to alespoň odmaká.
Berete to hodně na sebe, snažíte se mužstvo nabudit, tohle Sparta potřebuje?
Hrajeme za Spartu a emoce musí být. Zvlášť když se nedaří. Jsem hrdý, že tady můžu být, a chci tam nechat všechno v každém zápase. Jsem emotivní člověk a podle mě emocí máme málo.
Byl to první zápas sezony pro brankáře Josefa Kořenáře. Moct jste mu to neulehčili, co říkáte?
Gólmanům chceme pomoct vždycky, ale jemu jsme to tentokrát neusnadnili, bylo to pro něj náročné. Je to ale skvělý gólman, určitě se do toho zase dostane, hodí to za hlavu.
Po třetím inkasovaném gólu během krátké doby ho trenér nevystřídal, což je v těchto případech běžné. Jak tuhle situaci berete vnímal?
Za nás skvělé. Jak jsem už říkal, určitě to pro něj nebylo nic snadného, ale pak se s tím vyrovnal skvěle a hodně nás podržel. Za trenérovo rozhodnutí jsem rád.