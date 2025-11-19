Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastavení. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší aktuální formou. Spíše naopak, ve dvou zápasech po ní vyhráli, soupeřům nastříleli deset gólů a sami dostali jediný. Přitom spíše vlastní.
„Nemůžeme ale létat v oblacích, dnes si užijeme výhru a už zítra se začínáme připravovat na dalšího soupeře,“ uvedl po výhře 7:1 v Olomouci Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince.
Hradecký tým se usadil na druhé příčce tabulky, navíc většina týmů okolo něj sehrála o jeden a některé i o dva zápasy víc. V Olomouci předvedl jistý výkon a zapsal si nejvyšší vítězství v této sezoně. „Myslím si, že se jen potvrdilo, v jaké herní pohodě hrajeme. Věříme si, máme sebevědomí, navíc z toho padají i góly, takže to je super,“ libuje si útočník Lukáš Radil, „sezona ale nekončí a musíme pokračovat dál.“
Přitom Hradečtí ji začali mizerně a na podobný průběh to několik týdnů neukazovalo. Kdo si ale dnes vzpomene, jak před necelými dvěma měsíci dostávali jeden gól za druhým, nejvíc v celé soutěži? Jak kvůli tomu šli od porážky k porážce? Při posledních výsledcích je to téměř k neuvěření!
Porovnání mluví jasně: Zatímco v prvních pěti extraligových kolech hradečtí brankáři inkasovali 19 gólů, v posledních včetně toho pondělního v Olomouci jen čtyři a v žádném zápase více než jeden.
Po výhře v Olomouci se Mountfield může společně s Plzní pyšnit tím, že v dosavadním průběhu extraligy inkasoval nejméně. Blíží se už k hranici pouhých dvou branek na zápas.
Výrazně k tomu přispívá brankář Škorvánek, jenž úspěšností začíná kralovat všem extraligovým gólmanům. Vede už v průměru inkasovaných branek na zápas i v počtu čistých kont, kterých nasbíral pět, o dvě víc než jeho nejbližší konkurenti. „Má formu a drží nás od začátku sezony. Je super, když se můžeme opřít o skvělého gólmana, to je základ,“ komentoval Škorvánkovy výkony útočník Radil.
Hradecká série úspěchů začala s příchodem září, od té doby Mountfield prohrál z třinácti zápasů jediné a posbíral 33 bodů. Vedoucímu Třinci se tak při shodném počtu odehraných zápasů přiblížil na rozdíl pouhých dvou bodů. Před třetí Spartou má náskok sice jen jednoho, ale pražský tým odehrál o tři utkání víc.
A právě se Spartou se Mountfield utká už v pátek na domácím ledě. Výborné výkony a výsledky i atraktivita soupeře slibují výborný zápas před zaplněným stadionem. „Motivace bude obrovská a chtělo by to naši sérii prodloužit,“ zní hradeckou kabinou.