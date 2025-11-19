Tipsport extraliga 2025/26

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Radomír Machek
  11:20
Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová extraliga. Aleš Jergl z Hradce po svém gólu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastavení. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší aktuální formou. Spíše naopak, ve dvou zápasech po ní vyhráli, soupeřům nastříleli deset gólů a sami dostali jediný. Přitom spíše vlastní.

„Nemůžeme ale létat v oblacích, dnes si užijeme výhru a už zítra se začínáme připravovat na dalšího soupeře,“ uvedl po výhře 7:1 v Olomouci Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince.

Hradecký tým se usadil na druhé příčce tabulky, navíc většina týmů okolo něj sehrála o jeden a některé i o dva zápasy víc. V Olomouci předvedl jistý výkon a zapsal si nejvyšší vítězství v této sezoně. „Myslím si, že se jen potvrdilo, v jaké herní pohodě hrajeme. Věříme si, máme sebevědomí, navíc z toho padají i góly, takže to je super,“ libuje si útočník Lukáš Radil, „sezona ale nekončí a musíme pokračovat dál.“

Přitom Hradečtí ji začali mizerně a na podobný průběh to několik týdnů neukazovalo. Kdo si ale dnes vzpomene, jak před necelými dvěma měsíci dostávali jeden gól za druhým, nejvíc v celé soutěži? Jak kvůli tomu šli od porážky k porážce? Při posledních výsledcích je to téměř k neuvěření!

Porovnání mluví jasně: Zatímco v prvních pěti extraligových kolech hradečtí brankáři inkasovali 19 gólů, v posledních včetně toho pondělního v Olomouci jen čtyři a v žádném zápase více než jeden.

Po výhře v Olomouci se Mountfield může společně s Plzní pyšnit tím, že v dosavadním průběhu extraligy inkasoval nejméně. Blíží se už k hranici pouhých dvou branek na zápas.

Výrazně k tomu přispívá brankář Škorvánek, jenž úspěšností začíná kralovat všem extraligovým gólmanům. Vede už v průměru inkasovaných branek na zápas i v počtu čistých kont, kterých nasbíral pět, o dvě víc než jeho nejbližší konkurenti. „Má formu a drží nás od začátku sezony. Je super, když se můžeme opřít o skvělého gólmana, to je základ,“ komentoval Škorvánkovy výkony útočník Radil.

Hradečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Kladnu.

Hradecká série úspěchů začala s příchodem září, od té doby Mountfield prohrál z třinácti zápasů jediné a posbíral 33 bodů. Vedoucímu Třinci se tak při shodném počtu odehraných zápasů přiblížil na rozdíl pouhých dvou bodů. Před třetí Spartou má náskok sice jen jednoho, ale pražský tým odehrál o tři utkání víc.

A právě se Spartou se Mountfield utká už v pátek na domácím ledě. Výborné výkony a výsledky i atraktivita soupeře slibují výborný zápas před zaplněným stadionem. „Motivace bude obrovská a chtělo by to naši sérii prodloužit,“ zní hradeckou kabinou.

Vstoupit do diskuse

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
3. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
4. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
