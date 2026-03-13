Tipsport extraliga 2025/26

Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek

Radomír Machek
  12:28
Od pondělí čekají na soupeře pro čtvrtfinále, aby se na něj mohli dobře připravit. Pro hokejisty hradeckého Mountfieldu jde o přípravu na play off v sezoně, která od příchodu do Hradce znovu potvrdila, že jim přímé postupy do jeho čtvrtfinále jdou.
1. Téměř věrná kopie minulé sezony

Špatný vstup do sezony, spodní příčky tabulky a několik týdnů trvající nervozita. Poté ale vzepětí a přes kratší výpadky způsobené počtem zraněných hráčů opět místo mezi nejlepšími.

Že jste tohle četli i před rokem? Ano, protože Hradec si tento scénář letos po roce zopakoval, šlo o téměř věrnou kopii. Nic na tom nemění ani to, že loni s ním vystoupal na druhou příčku, zatímco letos skončil čtvrtý.

Přímé čtvrtfinále je tady opět, i když k druhé příčce mu chybí jen dva body. Přitom Hradec má na závěrečném kontě o jen jediný méně než před rokem.

Předkolo

Kompletní los

