Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek

1. Téměř věrná kopie minulé sezony
Špatný vstup do sezony, spodní příčky tabulky a několik týdnů trvající nervozita. Poté ale vzepětí a přes kratší výpadky způsobené počtem zraněných hráčů opět místo mezi nejlepšími.
Že jste tohle četli i před rokem? Ano, protože Hradec si tento scénář letos po roce zopakoval, šlo o téměř věrnou kopii. Nic na tom nemění ani to, že loni s ním vystoupal na druhou příčku, zatímco letos skončil čtvrtý.
Přímé čtvrtfinále je tady opět, i když k druhé příčce mu chybí jen dva body. Přitom Hradec má na závěrečném kontě o jen jediný méně než před rokem.