Atraktivní léto, hokejisty Hradce čeká v přípravě evropská konkurence

Hokej

dnes 8:41

Příznivci hokejového Hradce Králové se mají v létě na co těšit! Konečná termínová listina letních zápasů týmu do chvíle, než 13. září domácím duelem s Libercem vstoupí do nového extraligového ročníku totiž bude až na výjimky jednou velkou konfrontací s evropskou konkurencí.