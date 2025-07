Hradec řeší trable s kádrem. A to sezona ještě nezačala! Hrůzostrašné, říká manažer

Radost hradeckých hokejistů po postupu do semifinále extraligy. | foto: ČTK

Klub tehdy právě dokončil postupné představování nových hráčů, kterými nahrazoval odcházející.

Obránce Melancona a Dlapa a útočníky Šimka, Nenonena, Haška a Kohouta, kteří zaujali místa po Blainovi, Dmowskim, Freibergsovi, Šťastném či Bučkovi.

K tomu vedení klubu pokukovalo po vysněném útočníkovi a nakonec ho v osobě Lukáše Radila v červnu získalo.

Jenomže už v té době začala hradecká kádrová kalvárie.

Odstartovalo ji zranění Kaliny v přípravě na přátelský fotbalový zápas, obránce vyřadilo na několik měsíců a klub musel reagovat. Přivedl kladenského beka Petra Šenkeříka.

Nepříjemnosti pokračovaly dál. „Prozatím nám sezona probíhá po sportovní stránce hrůzostrašně, samé vynucené odchody a příchody, z čehož opravdu vůbec nejsem nadšený. Bohužel se nedá nic dělat a my se s tím musíme poprat,“ uvedl Kmoníček poté, co musel zareagovat na zatím poslední vynucenou změnou.

Fanoušci Hradce Králové během čtvrtfinálového utkání s Mladou Boleslaví.

Tu zavinila skutečnost, že obránce Tomáš Pavelka, v minulé sezoně kapitán mužstva, se z rodinných důvodů nemůže do začátku září zapojit do přípravy mužstva. Reakce? Klub tento týden angažoval vítkovického Lukáše Kováře.

„Víme, že nás čeká náročná sezona, v níž nás ještě před začátkem extraligové soutěže čekají čtyři zápasy v Lize mistrů. Příchodem Lukáše jsme museli zareagovat na komplikace s obránci. Věřím, že nám do týmu přinese ještě větší důraz v osobních soubojích a agresivitu v předbrankovém prostoru,“ vysvětlil příchod dvaatřicetiletého beka kouč Tomáš Martinec.

Komplikace v obraně jsou pro Mountfield o to nepříjemnější, že v úvodu extraligového ročníku trenéři nemohou počítat s Martinem Pláňkem. Ten by měl po trestu z play off minulé sezony chybět v prvních šesti utkáních.

Nečekanou komplikaci ale musel klub řešit i v útoku poté, co talentovaný Adam Novotný na začátku července oznámil, že poslední sezonu před draftem NHL odehraje v zámoří.

„Naše vize, s kterou jsme podepisovali smlouvu, byla jasná. Chtěli jsme hráči dát prostor v prvním týmu, což se u Adama stalo. Proto nás velmi překvapil jednoznačný pohled Adama, jeho rodičů a agentů na nutnost odchodu do Kanady před draftem do NHL, který proběhne příští rok. A to po sezoně, kdy Adam nastupoval v základní sestavě. Absolvovali jsme osobní schůzku a nespočet telefonů, snažili se hráče a agenty přesvědčit o našem názoru a o tom, že může jít na draft i z extraligy, nic však nepomohlo,“ uvedl Kmoníček.

Hned druhý den vedení klubu oznámilo příchod Denise Kusého. „Po odchodu Adama, a i s přihlédnutím k náročnému zápasovému programu, který nás letos čeká, jsme hledali šikovného útočníka – praváka a nejlépe z regionu, což Denis splňuje,“ sdělil manažer hradeckého klubu.

Mountfield bude v extralize v následující sezoně obhajovat druhou příčku ze základní části a postup do semifinále play off. První úspěch mu vynesl účast v Lize mistrů. Do ní tým čtyřmi zápasy vstoupí na přelomu srpna a září ještě před startem extraligy.

Nová sezona bude komplikovanější i kvůli olympijským hrám, jež ji na několik týdnů přeruší. Kvůli tomu je zápasový termínový kalendář hodně nabitý.

Hradečtí za sebou mají první část přípravy bez ledu. Na něj poprvé vyjedou v pondělí poté, co se tým den předtím sejde už v kompletním složení, tedy i s většinou zahraničních hráčů, kteří první část přípravy absolvovali individuálně.