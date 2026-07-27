Zpátky na ledě, Hradečtí se na úvod obešli bez trenérů. Předtím pluli po řece

Vedle individuálních tréninků, v nichž si hráči hlavně zvykali nejen na led, ale také na hokejovou výstroj, kterou oblékli rovněž po několikatýdenní pauze, pro ně byl víkend ještě v něčem nový, poprvé v letní přípravě se sešel jejich kompletní kádr.
Společná příprava totiž začala i hráčům, kteří až dosud trénovali opravdu individuálně. Většinou se to týkalo cizinců.
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Tygři trénují na ledě. Základ máme výborný, tým zůstal pohromadě, těší kouče
„Udělali jsme si individuální trénink. S kluky jsme si zahráli. Občas tam bylo nějaké klopýtnutí nebo neposlouchaly ruce, takže to byla spíš zábava,“ uvedl pro klubový web obránce David Sýkora, jeden z osmi borců, kteří v létě do Hradce přišli.
Právě tento bek přicházející z Kolína byl v dubnu představen jako první posila. Zatím poslední je dánský obránce Anders Koch, jehož angažováním vedení klubu na začátku července reagovalo na nečekaný odchod Fina Tommiho Kivistö.
Změny v Mountfieldu
Přišli
Odešli
Páteční trénink na ledě ale nebyl první společnou akcí týmu poté, co se hráči sešli po kratší dovolené. Už minulý týden v úterý totiž absolvovali fyzické testy, ve čtvrtek měli program na vodě tekoucí.
„Sjeli jsme si asi dvanáct kilometrů po řece. Bylo to fajn, jen škoda, že nám nevyšlo lepší počasí. Následně jsme se sešli v Salori (v saunovém světě), kde jsme si všichni odpočinuli, super strávený čas,“ uvedl Sýkora.
V pátek přišel první led bez vedení trenérů, v něm hráči pokračovali i o víkendu. V pondělí ale týmu začíná klasická příprava.
Do začátku extraligy na ni má Mountfield téměř dva měsíce, do extraligové soutěže vstoupí až 16. září zápasem na ledě Pardubic, svého největšího rivala a zároveň obhájce mistrovského titulu.
Vstup do soutěže právě v Pardubicích si Hradečtí užili i loni a nebyl právě z nejšťastnějších. Hned v první minutě zápasu otvíracího duelu soutěže totiž dostali dva góly a do první přestávky ještě další tři. I když se jim v dalších třetinách podařilo nápor soupeře utlumit, museli se na úvod sezony smířit s nepříjemně vysokou porážkou 1:7.