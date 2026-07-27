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Tipsport extraliga 2026/27

Zpátky na ledě, Hradečtí se na úvod obešli bez trenérů. Předtím pluli po řece

Radomír Machek
  7:59
Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký obránce Marian Adámek leží na ledě po střetu s královehradeckým...
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Ne snad, že by k tréninku trenéry nepotřebovali, ale k seznámení se s ledem po několikaměsíční pauze to bez nich pochopitelně šlo. Hokejisté hradeckého Mountfieldu tímto ne tak často vídaným krokem zahájili další část přípravy na novou sezonu.

Vedle individuálních tréninků, v nichž si hráči hlavně zvykali nejen na led, ale také na hokejovou výstroj, kterou oblékli rovněž po několikatýdenní pauze, pro ně byl víkend ještě v něčem nový, poprvé v letní přípravě se sešel jejich kompletní kádr.

Společná příprava totiž začala i hráčům, kteří až dosud trénovali opravdu individuálně. Většinou se to týkalo cizinců.

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„Udělali jsme si individuální trénink. S kluky jsme si zahráli. Občas tam bylo nějaké klopýtnutí nebo neposlouchaly ruce, takže to byla spíš zábava,“ uvedl pro klubový web obránce David Sýkora, jeden z osmi borců, kteří v létě do Hradce přišli.

Právě tento bek přicházející z Kolína byl v dubnu představen jako první posila. Zatím poslední je dánský obránce Anders Koch, jehož angažováním vedení klubu na začátku července reagovalo na nečekaný odchod Fina Tommiho Kivistö.

Změny v Mountfieldu

Přišli
brankář: Tomáš Vomáčka (Pardubice),
obránci: David Sýkora (Kolín), Štěpán Černý (Fargo Force), Anders Koch (Graz99er), útočníci: Viliam Čacho (Olomouc), Patrik Zdráhal (Mladá Boleslav), Robert Kousal (Pardubice), Dominik Pavlík (Moose Warriors )

Odešli
brankář: Filip Novotný (Tábor), obránci: Tomáš Pavelka (Vítkovice), Tommi Kivistö, útočníci: Connor Bunnaman, Steve Moses, Jakub Pour (České Budějovice) Alex Gašo (Banská Bystrica )

Páteční trénink na ledě ale nebyl první společnou akcí týmu poté, co se hráči sešli po kratší dovolené. Už minulý týden v úterý totiž absolvovali fyzické testy, ve čtvrtek měli program na vodě tekoucí.

„Sjeli jsme si asi dvanáct kilometrů po řece. Bylo to fajn, jen škoda, že nám nevyšlo lepší počasí. Následně jsme se sešli v Salori (v saunovém světě), kde jsme si všichni odpočinuli, super strávený čas,“ uvedl Sýkora.

V pátek přišel první led bez vedení trenérů, v něm hráči pokračovali i o víkendu. V pondělí ale týmu začíná klasická příprava.

Do začátku extraligy na ni má Mountfield téměř dva měsíce, do extraligové soutěže vstoupí až 16. září zápasem na ledě Pardubic, svého největšího rivala a zároveň obhájce mistrovského titulu.

Vstup do soutěže právě v Pardubicích si Hradečtí užili i loni a nebyl právě z nejšťastnějších. Hned v první minutě zápasu otvíracího duelu soutěže totiž dostali dva góly a do první přestávky ještě další tři. I když se jim v dalších třetinách podařilo nápor soupeře utlumit, museli se na úvod sezony smířit s nepříjemně vysokou porážkou 1:7.

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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