Loni to nevyšlo, letos to ale je nová výzva, říká Jergl před sérií s Vítkovicemi

Poté, co se o tom rozhodlo už v pátečním předposledním kole základní části. V tom nedělním, posledním si to oba sokové rozdali v Ostravě o to, kde série už pozítří začne.

Jak to dopadlo? Dobře pro Hradec, začne se na jeho ledě, kde by se odehrál případný pátý, rozhodující zápas.

A ono připomenutí z úvodu? Také včerejší utkání, v němž se o lepší výchozí pozici pro jednoho ze soupeřů rozhodovalo, totiž také neskončilo v základní hrací době.

„Nebude nic lehkého, věřím, že se dobře připravíme a porazíme je. Loni to byla dlouhá série, škoda pak prohraného finále. Letos to ale je nová výzva,“ uvedl útočník hradeckého mužstva Aleš Jergl, autor dvou nejdůležitějších gólů Mountfieldu v zápase, „jsme rádi, že začínáme doma.“

Nakonec týmům nestačilo ani v této sezoně určitě poslední pětiminutové prodloužení, musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Nutno podotknout, že v nich už šlo jen o prestiž o vylepšení sebevědomí před dalšími zápasy, které budou následovat a které budou mnohem důležitější.

Po páteční výhře nad Plzní totiž Mountfieldu stačilo k osmé příčce získat ve Vítkovicích bod. Dlouho to na něj nevypadalo, od 1. třetiny totiž prohrával 0:1, když inkasoval už ve 3. minutě.

Pak přišla hradecká klasika: dost šancí, ale bídné zakončení. Zlomil to až Jergl ve 48. minutě. Okuliar, jenž včera mohl zaútočit na krále střelců celé soutěže, totiž udržel puk v útočném pásmu, našel právě Jergla, který překonal vítkovického brankáře Klimeše.

Ve zbývajícím čase základní hrací doby gól už nepadl, o tom podstatném bylo rozhodnuto. Dál se sice hrálo o druhý bod, který ale už nic neřešil. Nakonec ho získal Hradec až po samostatných nájezdech, který rozhodl střelec večera Jergl. Nejprve poslal Mountfield do vedení Klíma, domácí stačili vyrovnat, ale na Jerglův nájezd už nedokázali odpovědět.

Hradec jeho gólem dosáhl v základní části na 75 bodů, jeho soupeř v předkole na něj ztratil tři. A Okuliar, jasně nejlepší střelec Hradce v základní části letošního extraligového ročníku? Do statistik sice přidal asistenci, ale do boje o krále střelců se další brankou nezapojil.

Oba nedělní soupeři si od sebe nyní odpočinou pouze dva dny. Už ve středu se totiž rozjede předkolo play off, v němž na ně čeká série na tři výhry. Půjde to rychle, ve středu a ve čtvrtek se bude hrát v Hradci, v sobotu se série přesune do Vítkovic. „Připravíme se, budeme hrát hokej, který hrajeme celou sezonu, co nás zdobí,“ uvedl Jergl.