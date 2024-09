Změny, nemoce a snad konec aféry. Čtvrtfinále je povinnost, zní z Hradce

Díky ní ale týden před startem nové extraligové sezony možná mizí černý stín, který provázel tu minulou.

Klub a extraligový tým tak mohou s vyřešeným případem raději hledět do sezony nové. S nadějí, že se jim podobná nepříjemnost, jež souvisela se sezonou předminulou, vyhne.

I proto, aby tým mohl ve své dvanácté sezoně od příchodu do Hradce Králové splnit cíl, s nímž do ní půjde.

„Jsme pravidelnými účastníky čtvrtfinále play off, což je náš jasný cíl a dá se říct i povinnost i pro tuto sezonu. Jednoznačně počítám s tím, že budeme po základní části nebo předkole mezi nejlepšími osmi týmy,“ říká jasně Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Připomenutí pravidelného účastníka čtvrtfinále je v případě Hradce na místě. V jedenáctileté hradecké historii si v něm nezahrál pouze jednou, což ale bylo zapříčiněno také předčasným covidovým koncem sezony. Pro Hradec tehdy skončila uprostřed předkola, v níž o postup mezi nejlepších osm bojoval s Karlovými Vary.

Předkolem se do čtvrtfinále Mountfield prodral i letos na jaře. Včetně již zmíněného s Karlovými Vary ho absolvoval potřetí, podruhé úspěšně. Následující prestižní čtvrtfinálová série ale dopadla lépe pro rivala z Pardubic.

Kapitán hradeckých hokejistů Tomáš Pavelka představil na tiskové konferenci nové klubové dresy.

Na hraně loňského konce sezony by se klub měl podle manažera pohybovat i v blížící sezoně: „Nerad bych předbíhal, v tuto chvíli je jasným cílem čtvrtfinále a dostat se mezi osm nejlepších týmů. Podle zdravotního stavu a kvality kádru se vykrystalizují příchodem Kevina a možná někoho jiného naše další cíle, třeba semifinále.“

Přípravu narušovaly nemoce a zranění

Tým vedený koučem Tomášem Martincem, jenž každým dalším zápasem navýší už tak velký náskok v čele pořadí trenérů podle odkoučovaných zápasů Hradce v extralize, se ale hned na startu musí vypořádat s okolnostmi, které jeho rozlet mohou přibrzdit.

O jednom se už zmínil manažer Kmoníček. Zdravotní stav týmu nebyl hlavně v závěru přípravy ideální. Nemoce a částečně i zranění přípravu u řady hráčů narušovaly. Vše vyvrcholilo minulý týden, kdy vedení klubu raději zrušilo plánovaný zápas v Mladé Boleslavi.

„Příprava byla narušená virózami a zraněnými, takže to bylo trochu nešťastné,“ uvedl obránce Tomáš Pavelka, kterého si po letním odchodu Jana Eberleho zvolila kabina kapitánem.

V těchto dnech se situace vrací do normálu, jediným vážnějším zádrhelem tak zůstává absence útočníka Kevina Klímy. Borec, jenž téměř celou minulou sezonu absentoval právě kvůli dopingové aféře, se v létě vážně zranil. Následně podstoupil operaci a nyní se snaží co nejrychleji vrátit.

Bude mu to ale ještě chvíli trvat. „Na jeho uzdravení se těšíme, je naším důležitým hráčem. Bohužel jehozdravotní problémy se nejspíš ještě dva měsíce potáhnou,“ poznamenal Kmoníček.

Hokejisté Hradce Králové při focení před nadcházející extraligovou sezonou.

Změn v kádru bylo více než v minulých letech

Druhá okolnost, která může hlavně v začátku sezony tým brzdit, souvisí se změnami v kádru. Po minulém extraligovém ročníku jich přišlo dost, na trenérech nyní bude, aby obměněný tým sladili do svých herních představ.

„Letošní obměna kádru byla trochu větší, než bychom si s Tomášem Martincem přáli. Už loňskou sezonu jsme avizovali, že k nějaké generační obměně musí dojít, je to asi přirozený jev,“ uvedl manažer Kmoníček.

Nová brankářská dvojice Škorvánek, Filip Novotný, v obraně Mudrák, Bučko, v útoku Dmowski, Batna, Pour, Pokorný, k tomu přidejme mladíky Adama Novotného či Černého. To jsou nová jména, která by měla zapadnout do herního systému mužstva.

„Jsme přesvědčení, že hráči, kteří přišli, nahradí ty, co odešli. Věříme i v to, že to možná bude ještě lepší a hráči jsou natolik kvalitně vybráni, že mají předpoklady nám pomoci zejména v ofenzivní části. Slabá produktivita nás v posledních dvou sezonách trápila asi nejvíce,“ uvedl manažer Kmoníček.

Zápasová část přípravy ale ukázala, že to nemusí přijít hned. Mountfield v ní vyhrál jen tři zápasy z osmi. I když je třeba poznamenat, že vedle již zmíněných zdravotních potíží se v jejím závěru musel obejít bez hráčů národních týmů Lotyšska (Freibergs a Batna), Slovenska (Škorvánek) a Francie (Perret), kteří usilovali o postup na olympijské hry. V případě Lotyšů a slovenského brankáře úspěšně.

„Přestože příprava z naší strany nebyla výsledkově ideální, tak věřím, že ve středu vykročíme do sezony dobře a náš výkon bude vypadat jinak než v přípravě,“ uvedl manažer Kmoníček.

Poprvé se tak může stát v již zmíněnou příští středu na ledě Litvínova, kde Hradec novou sezonu odstartuje. Hned poté se Mountfield dvakrát představí doma. V pátek v zápase s Kometou Brno a v neděli s Libercem.