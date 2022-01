Obrat posunul hokejisty Hradce Králové do čela, teď vyrážejí na Spartu

Hradec přitom nastupoval do utkání ve výrazně oslabené sestavě, když mu kvůli viróze chybělo hned několik hráčů základní sestavy. To se projevilo v první třetině duelu s Bruslaři, Mountfield ji 0:2 prohrál. Ale od prostřední části tým Tomáše Martince otěže zápasu převzal a nakonec se radoval z hodně sladkého vítězství 5:2.

Sparta - Hradec Pátek 18.30 online

„Prvního místa si ceníme, ale dobře víme, že to nejdůležitější je před námi,“ uvedl Martinec. Na lavičce při utkání s Boleslaví chyběl jeho asistent Ladislav Čihák, jenž byl mezi nemocnými členy kádru. „Stalo se mi to poprvé v trenérské kariéře, nikdy jsem na lavičce nechyběl. Úplně mě to semlelo a bylo to hodně nezvyklé,“ přiznal.

Na zápas se Spartou už by však on i většina hráčů měli být stoprocentně připraveni. „Už je to mnohem lepší. Zasáhlo to hodně hráčů a někteří opravdu padli. Naštěstí to z našeho pohledu byla pouze klasická chřipka,“ oddechl si Čihák. Díky tomu, že se nejednalo o covid, nemusel nikdo do karantény.

Hradci se v letošním ročníku nejvyšší soutěže daří možná až nad očekávání, od samého začátku se pohybuje v horních patrech tabulky. Naopak Sparta, jež měla patřit mezi hlavní aspiranty na titul, by chtěla být určitě výš. Současné deváté místo jistě není takové, na němž by silná sestava okolo kapitána Řepíka měla a chtěla být.

„Sparta je ofenzivně velmi silný tým, předvedli nám to i jednou doma, kdy jsme schytali osm branek. Ale dva zápasy jsme s nimi odehráli skvěle a zítra odevzdáme maximum, aby se nám to povedlo znovu. Je tam menší kluziště, bude to hodně o bruslení a soubojích,“ myslí si Čihák.

V pátek v Praze půjde už o poslední vzájemný souboj těchto týmů v základní části. Doposud se vedlo lépe Spartě, která vyhrála dva ze tří zápasů. Dvakrát však došlo na dělbu bodů.

„Pro nás je nejdůležitější nechybovat, nefaulovat a být jejich kvalitním hráčům hodně blízko, aby nedostali prostor. Věřím, že pokud tohle dokážeme plnit, můžeme uspět. Myslím, že by nás mohl čekat hodně zajímavý zápas,“ neskrývá mírný optimismus Čihák.

Pozor si hokejisté Mountfieldu budou muset dát především na Filipa Chlapíka. Čtyřiadvacetiletý forward, jenž po sezoně zamíří do Švýcarska, do sítě Hradce nasázel už čtyři branky, dohromady si ve vzájemných duelech připsal sedm kanadských bodů.