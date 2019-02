Snaží se hrát jako my, říká hradecký útočník Cingel o Olomouci

„Není to úplně obvyklé jet čtyřikrát za sebou ven, ale nic speciálního nás nečeká. Snad jen to, že do Karlových Varů, kde hrajeme v neděli, pojedeme o den dříve, protože se tam hraje už odpoledne,“ uvádí k nadcházejícímu programu hradeckého mužstva hradecký útočník Lukáš Cingel.

Olomouc versus Hradec ● Zápas 43. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin.

● Utkají se osmý tým tabulky (Olomouc, 64 bodů) se čtvrtým (Mountfield, 76 bodů).

● Hradec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů, ale pokaždé to bylo doma, v Olomouci dvakrát za sebou prohrál.

● Olomouc ve třech z posledních čtyř zápasů zvítězila, Mountfield dvě z minulých tří utkání prohrál.

● Hradec sehraje i další tři zápasy na hřištích soupeřů, v pátek jede do Třince, v neděli do Karlových Varů a příští týden v úterý do Brna.

Mountfield se do série venkovních zápasů vydá jako čtvrtý tým tabulky a minimálně tuto pozici by si rád ve zbytku základní části udržel. Dají se tedy zmíněná čtyři utkání považovat za klíčová pro to, aby si tým zajistil výhodné postavení pro vyřazovací část soutěže?

„Že se teď bude lámat chleba, si říkáme celou sezonu. Tabulka je ale stále velmi vyrovnaná a menší série nezdarů vás hodí dolů. Proto je každý zápas důležitý,“ říká k tomu slovenský útočník hrající v hradeckých barvách.

Hodně může napovědět už dnešní duel v Olomouci. Se soupeřem, s nímž má Mountfield od příchodu do Hradce na jedné straně výrazně aktivní bilanci, na druhé však zatím jediný duel v této sezoně na Hané vyzněl pro tamní domácí tým.

„Snaží se hrát aktivně jako my, budeme muset ukázat, že na tom jsme dobře a že chceme být nahoře,“ soudí o středečním utkání Cingel.

Mountfield měl před právě skončenou reprezentační pauzou střídavou formu, náladu si pokazil i v posledním utkání před ní, kdy na domácím ledě prohrál se Zlínem 3:4 po samostatných nájezdech, ačkoliv ještě před polovinou utkání vedl 3:0. „Naše poslední zápasy mohly být lepší, mluvili jsme o tom v kabině, chceme se vrátit k výhrám,“ poznamenal Cingel. Vylepšit si náladu a na chvíli se oprostit od hokejového kolotoče, jenž se na tým se závěrem sezony řítí, se Hradec vypravil na hory.

V Mladých Bukách přišly minulý týden na řadu hlavně běžky, což právě pro Cingela byla absolutní novinka: „Stál jsem na tom poprvé v životě. Po rovině to ještě šlo, ale do kopce jsem někdy raději lyže vzal na záda. Dobili jsme ale baterky, což budeme potřebovat. A byla i legrace,“ popisoval útočník své lyžařské zážitky ze soustředění.

A na závěr jedna dobrá zpráva: Týmu se prakticky vyprázdnila marodka, včera na ní byli zapsáni jen nemocný Vopelka a zraněný Dragoun.