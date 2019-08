Hokejisté Hradce Králové vstoupí do herní přípravy domácím turnajem

A také už v neděli mají hradečtí fanoušci šanci vidět v akci všechna čtyři letos zúčastněná mužstva. Dvě hodiny po poledni si to rozdají Pardubice se Slovanem Bratislava, vpodvečer pak domácí Mountfield se Spartakem Moskva, předním týmem KHL.

V turnaji se utkají každý s každým, další zápasy jsou na programu v pondělí a ve středu. Jeden z nich se nebude hrát v Hradci, pondělní duel Pardubic se Spartakem Moskva se uskuteční na pardubickém ledě.

„Těšíme se na všechny zápasy, ale trochu zábavnější to bude proti tomu, koho nepotkáváte každý týden,“ řekl ke složení mužstev na letošním turnaji Radek Smoleňák, nový kapitán Mountfieldu.

Mountfield Cup 2019 ● Neděle 4. srpna

14:00 Dynamo Pardubice - Slovan Bratislava

18:00 Mountfield HK - Spartak Moskva ● pondělí 5. srpna

18:00 Mountfield HK - Slovan Bratislava

18:00 Dynamo Pardubice - Spartak Moskva (v Pardubicích) ● středa 7. srpna

12:00 Spartak Moskva - Slovan Bratislava

18:00 Mountfield HK - Dynamo Pardubice

Zvlášť pro domácí tým je turnaj prestižnější záležitostí než jiné přípravné duely. I proto, že na Mountfield Cup pravidelně chodí hodně diváků. A předprodej permanentek, jejichž majitelé mají Mountfield Cup v ceně, i prodej lístků na samotný turnaj ukazují, že by tomu tak mohlo být i letos.

Sestava mužstva v jednotlivých zápasech ale může odpovídat tomu, že jde o přípravu. „Uspět na turnaji samozřejmě chceme, ale v kádru máme dvaatřicet hráčů a chceme je co nejvíc vidět v akci,“ uvedl hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec. „Předběžné složení pro jednotlivé zápasy máme v hlavě, doufáme, že do toho nezasáhnou zranění.“

První soupeřem bude moskevský Spartak. Tým hrající KHL vede od letošního ročníku bývalý kouč ruské reprezentace Oleg Znarok, který pracuje se spoustou zajímavých hráčů, dorazit by měli například Robin Hanzl s Júliem Hudáčkem nebo ostřílený Kaspars Daugavinš. Pro Mountfield to bude zápasová premiéra léta.

„Od posledního zápasu to bylo dlouhé, od té doby jen dřina na suchu a poslední dny i na ledě, jsme rádi, že to začne,“ těší se na zápas nový kapitán týmu a dodává: „Bude to také dřina. Je to však důležité nejen po kondiční stránce, ale také proto, abychom předváděli věci, které trénujeme a kterými se chceme prezentovat v extralize.“