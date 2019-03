Hradecké domácí loučení: ve hře je i vylepšení bodového rekordu

Ve srovnání s tím, co je ve hře v souvislosti se soupeřem pro čtvrtfinále či naději skončit lépe než na čtvrtém místě, jde o vcelku méně významnou záležitost.

Domácí bilance Hradce 2013/14 - 90 bodů celkově/49 bodů na domácím ledě

2014/15 - 85 celkem/56 doma

2015/16 - 88 celkem/55 doma

2016/17 - 89 celkem/53 doma

2017/18 - 99 celkem/56 doma

2018/19 - zatím 92/56

Přesto by mohla hokejistům hradeckého Mountfieldu před úterním domácím loučením se základní částí letošní sezony dobře posloužit jako další motivace.

Zní takto: pokud v dnešním zápase s Mladou Boleslaví získají alespoň bod, posunou si svůj rekordní extraligový bodový zápis na domácím ledě svého působení v Hradci právě o tento bod.

Před dnešním utkáním je totiž jejich bodový zisk z domácích zápasů totožný s jejich rekordním zápisem za pět předchozích hradeckých let. Na aktuálních 56 bodů dosáhli hned dvakrát, poprvé v sezoně 2014/2015, podruhé loni.

„Máme ještě dva zápasy a já věřím, že se nám v nich povede přiblížit se k takovým výkonům, které bychom měli podávat v play off,“ vidí útočník Hradce Daniel Rákos hlavní cíl nejen dnešního zápasu, ale i pátečního v Pardubicích, kterým Mountfield základní část soutěže zakončí.

Do obou může jít s vědomím, že hůř než čtvrtý v základní části neskončí, což mu ve čtvrtfinále dá výhodu domácího prostředí na začátku série a na jejím konci v případě, že by o postupujícím musel rozhodnout až sedmý duel.

Ale minimálně do úterního s Mladou Boleslaví i s tím, že lze útočit i na příčku před sebou a případně změnit soupeře pro čtvrtfinále, který se rýsuje v podobě Komety Brno, obhájce titulu. „Na tabulku moc nekoukám, ani neznám ostatní výsledky, ale určitě je výhoda začínat play off doma,“ uvedl Rákos.

To se už Mountfieldu splnilo, co rekordní zápisy z domácích zápasů? O tom mohou rozhodnout dnes jen dva dny poté, co porážkou ve Vítkovicích přišli o další. Od neděle je totiž jasné, že nepřekonají rekordní hradecký zisk v celé základní části, který si ziskem 99 bodů stanovili loni. Nyní totiž mají na svém kontě bodů 92, získat jich mohou už jen šest. Upřímně ale řečeno, pokud dnes vyhrají, vadit jim to vůbec nebude.