Hradec míří do Litvínova. Chce napravit páteční domácí ztrátu

Už v úterý, tedy jen čtyři dny po této porážce, může Mountfield prohru svému soupeři vrátit. „Doufám, že nebude vůbec podobný tomu pátečnímu, protože my potřebujeme vyhrát a nesmíme jim dát takové šance, jako měli minule,“ uvedl vzhledem k nedávnému vzájemnému utkání obránce hradeckého Mountfieldu Radim Šalda.

Hradec prožil závěr minulého týdne poměrně nešťastně, ve dvolu zápasech remizoval a v obou neuspěl v samostatných nájezdech. I proto si do tabulky připsal jen dva body. „Zase jsme ztratili body. Mohli jsme mít dva, ale jsme impotentní v nájezdech,“ mrzelo Šaldu po nedělním duelu v Mladé Boleslavi, který Mountfield prohrál po nájezdech 2:3.

Přitom v obou byly ve hře týmu velmi slušné pasáže. „Odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme výbornou první třetinu, ve druhé to bylo už horší. Od třetí jsme ale zase přidali a nakonec se nám v závěru podařilo srovnat. Bohužel jsme dali jenom jeden nájezd, to se nedá vyhrát. Ale hráči podali dobrý výkon proti kvalitnímu soupeři,“ uvedl Vladimír Růžička, jeden z dvojice hlavních koučů Hradce.

Zatímco Hradec ještě stále nesměle pokukuje po přímém postupu do čtvrtfinále play off, Litvínov odvrací hrozbu sestupu. V posledních zápasech se mu to daří.

Po výhře v Hradci vyhrál také v neděli nad Karlovými Vary, poprvé v sezoně zapsal do tabulky tři výhry v řadě a na poslední Kladno má nyní náskok pěti bodů. „Kluci makají a dřou,“ ocenil tým asistent trenéra Jindřich Kotrla po nedělním souboji s Karlovými Vary (6:4).

„Potřebujeme každý bod. Je to hlavně psychická úleva, ale musíme pokračovat a hrát stále naplno, protože spodek tabulky je vyrovnaný. Ještě není konec,“ doplnil zkušený útočník Viktor Hübl, který Karlovým Varům vstřelil dva góly.

Úterní dohrávka v Litvínově začne v 17 hodin, na Mountfield poté budou do konce základní části čekat ještě čtyři utkání, první sehraje už v pátek v Karlových Varech, tento týden se pak doma představí v neděli s Olomoucí.