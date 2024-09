Loni domácí bída, co letos? Víkend může ukázat Hradci Králové cestu

Hradec – Brno Pátek 18.00 online

Na ty své Hradečtí dlouhodobě nedají dopustit. Za jedenáct hradeckých let při nich stáli v dobách dobrých i těch horších. Bohužel minulá extraligová sezona patřila k těm druhým. Mountfield v ní totiž na svém ledě nasbíral jen 37 bodů, za hradecké éry nejméně.

V pátek to mohou začít napravovat, jejich prvním domácím soupeřem bude brněnská Kometa. „Na fanoušky se těšíme. Věřím, že si to společně užijeme a že to bude skvělý zápas, abychom my i oni byli spokojení,“ vypravoval po zápase v Litvínově Jakub Pour, útočník, pro kterého to bude v dresu Hradce domácí extraligová premiéra.

Mountfield až do loňska se dlouhodobě řadil k mužstvům, která umějí z domácího prostředí zužitkovat tuto výhodu. Minulá sezona tuto statistiku postavila na hlavu, zisk pouhých 37 bodů byl jedenáctý nejhorší v celé lize. Ještě hůře vyznívá údaj o tom, že z 26 zápasů v Hradci odcházeli domácí fanoušci jen desetkrát s hřejivým pocitem výhry. Ve zbývajících šestnácti si z ledu odnesl víc bodů soupeř. V sedmi případech dva, v devíti všechny tři.

Hradečtí útočníci Aleš Jergl a Radovan Pavlík (98) slaví gól, vlevo zklamaný litvínovský obránce Kevin Czuczman.

Čím chce Mountfield už v pátek začít napravovat loňskou nepříjemnou domácí pachuť, která ho přesto nepřipravila o play off a v něm ani o čtvrtfinále?

„Musíme být urputnější v předbrankovém prostoru, tam musíme ty góly dotlačit. Všichni na tom během tréninků pracujeme, jen to musíme přenést do zápasů, pak budeme v pohodě,“ věří Aleš Jergl, jenž ve středečním utkání v Litvínově otevřel skóre. Hradci to ale nepomohlo, poté čtyřikrát inkasoval a výše citovaný premiérový střelec Pour prohru v samotném závěru jen snížil na konečných 2:4.

Jergl zmínil ještě jednu čerstvou zkušenost z Litvínova, kde si jeho tým nechal vyloučit devět hráčů a téměř celou jednu třetinu tak odehrál v oslabení. Dostal v nich sice jen jednu branku a ve vlastní přesilovce právě Jergl jednu hradeckou vstřelil. Podle něj zápas v neprospěch Hradce poslal právě velký počet faulů.

„Zase jsme se zbytečně dostávali do oslabení. Před zápasem jsme si to říkali, to samé bylo i minulou sezonu. Nevím, proč to děláme, když víme, že mají dobré početní výhody,“ poznamenal hradecký útočník i jako varování před dnešním zápasem, na který hned v neděli Mountfield ve své hale naváže duelem s Libercem.

V hledišti tedy bude mít převahu fanoušků, kteří ho doprovodili i do Litvínova. „I tam byli šestým hráčem na ledě. Moc si ceníme, že přijeli, a doufám, že dorazí i na Kometu,“ přeje si třicetiletý útočník.

A ještě shrnuje, co by mělo vést ke startu takové sezony, v níž by příznivci tak často neodcházeli zklamáni výsledkem: „Zabrat v předbrankovém prostoru spolu s koncovkou a nevysedávat na trestné lavici.“