Tipsport extraliga 2025/26

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

  11:18
V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný a útočníci Jakub Pour, Steve Moses, Šimon Marha a Petr Hašek, kterým vyprší kontrakty.

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči. | foto: ČTK

Východočeský klub to oznámil na svém webu.

Dvaatřicetiletý Pavelka strávil v Hradci Králové tři sezony a před rokem s ním jako kapitán postoupil do semifinále play off extraligy. V tomto ročníku z rodinných důvodů odehrál jen 12 zápasů. Nyní se ostravský rodák přesune blíže domovu.

„Toto rozhodnutí bylo z mého pohledu nejtěžší. Tomáš byl jeden z lídrů a v předposlední sezoně i kapitán týmu. Bohužel musel řešit rodinné problémy a poté ihned zranění, což způsobilo velkou absenci, na kterou jsme museli hráčsky reagovat,“ řekl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. „Výsledkem bylo Tomášovo menší vytížení ve zbytku uplynulé sezony i jiná role pro příští ročník. Tyto skutečnosti vyústily ve společné jednání a dohodu na jeho odchodu do jiného klubu extraligy, kde dostane větší roli a zároveň bude blíže svému domovu,“ uvedl.

Bunnaman končí v týmu po necelých dvou letech. V této sezoně zaznamenal v 54 zápasech včetně play off pět gólů a devět asistencí. „Connorovi se uplynulá sezona nevydařila a my bychom navíc rádi postupně snížili počet cizinců v našem týmu,“ řekl Kmoníček.

Hradec Králové prohrál ve čtvrtfinále s Třincem 1:4 na zápasy a skončil sedmý.

