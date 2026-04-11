Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Východočeský klub to oznámil na svém webu.
Dvaatřicetiletý Pavelka strávil v Hradci Králové tři sezony a před rokem s ním jako kapitán postoupil do semifinále play off extraligy. V tomto ročníku z rodinných důvodů odehrál jen 12 zápasů. Nyní se ostravský rodák přesune blíže domovu.
„Toto rozhodnutí bylo z mého pohledu nejtěžší. Tomáš byl jeden z lídrů a v předposlední sezoně i kapitán týmu. Bohužel musel řešit rodinné problémy a poté ihned zranění, což způsobilo velkou absenci, na kterou jsme museli hráčsky reagovat,“ řekl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček. „Výsledkem bylo Tomášovo menší vytížení ve zbytku uplynulé sezony i jiná role pro příští ročník. Tyto skutečnosti vyústily ve společné jednání a dohodu na jeho odchodu do jiného klubu extraligy, kde dostane větší roli a zároveň bude blíže svému domovu,“ uvedl.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat
Bunnaman končí v týmu po necelých dvou letech. V této sezoně zaznamenal v 54 zápasech včetně play off pět gólů a devět asistencí. „Connorovi se uplynulá sezona nevydařila a my bychom navíc rádi postupně snížili počet cizinců v našem týmu,“ řekl Kmoníček.
Hradec Králové prohrál ve čtvrtfinále s Třincem 1:4 na zápasy a skončil sedmý.