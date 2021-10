Hokejový Hradec Králové šlape, pomáhají posily i gólman Lukeš

Velkou zásluhu na úspěšném vstupu do sezony má dozajista nový trenérský štáb. K Martincovi se vrátil asistent Petr Svoboda, realizační tým posílil Ladislav Čihák, jenž předtím vedl jako hlavní kouč Plzeň. Skvělý tah! Náročný bruslivý hokej přináší svoje ovoce.



Druhou čtvrtinu nejvyšší české soutěže zahájí Mountfield už dnes od 18 hodin odvetou s Libercem. My se zde pokusíme vypíchnout, co důležitého přineslo první dějství z pohledu východočeských hokejistů.

1. Zahraniční posily se chytly

Už v letní pauze bylo zřejmé, že se Hradec vydal jiným směrem. Začal totiž přivádět výhradně zahraniční hráče. To vzbuzovalo u příznivců mnoho otázek, jistý si nebyl ani trenér Martinec, tým však se svými kolegy namíchal skvěle.

Borci převážně ze zámoří se chytli. Posuďte sami: kanadský bek McCormack je společně s kapitánem Radkem Smoleňákem nejproduktivnějším hráčem týmu. Probouzí se finský střelec Oksanen, dobře hraje i další forward Lalancette. Sázka na nejistotu se zatím vyplácí.

2. Kdo bude jednička? Lukeš!

Už dlouho před koncem minulé sezony bylo jisté, že v Hradci budou do brankoviště vybírat novou jedničku, protože zkušený Marek Mazanec si plácl s Třincem. Ke Štěpánu Lukešovi se hledal kolega. Volba padla na finského gólmana Henriho Kiviaha, jenž přišel ze Slovenska.

Role před startem nového ročníku rozděleny nebyly. Lukeš však začal znamenitě a svoje výborné výkony potvrzoval, Kiviaha do branky téměř nepustil. Chvíli byl v procentuální úspěšnosti zákroků mezi všemi extraligovými gólmany dokonce nejlepší. To i po odchodu loňské jasné jedničky Mountfieldu jednoznačně pomohlo ke skvělému startu.

3. Návrat fanoušků

Vloni se fanoušci v Hradci do hlediště dostali kvůli covidu pouze jednou! Před diváky se hrálo jen pět kol, v nich však hradečtí hokejisté hráli čtyřikrát venku. Letos je vše jinak. Diváci do hlediště smějí a celý extraligový kolotoč se zaplněnými stadiony vypadá mnohem lépe. Jenže příznivců hokeje ubylo. Divácké návštěvy nejsou tak početné, jaké bývaly před covidem. Do hlediště je tak může vrátit pouze kvalitní hra, to se zatím Martincově partě ve většině případů daří.

4. Famózní obrat v derby

I letošní ročník samozřejmě přinese čtyři východočeské derby. To první již máme za sebou, nabídlo opravdu parádní podívanou. A to především pro oko hradeckého fanouška. Mountfield na domácím ledě prohrával 0:2. Do druhé sirény však snížil a v závěrečném dějství předvedl uragán. Lvi smetli pardubické koně čtyřmi góly a Dynamo si odvezlo nepopulárního bůro. Hlavním pozitivem však je, že se na začátku sezony daří oběma východočeským týmům. Oba se pohybují v horních patrech tabulky. Pokud to vydrží i nadále, určitě to dalším vzájemným zápasům přidá na pikantnosti.

5. Týmové pojetí

Dalo by se říct, že se v posledních sezonách už stalo tradicí. Mountfield nemá žádného výrazného snipera, který by pomýšlel na vítězství v tabulce střelců, avšak zdobí ho, že téměř každý, kdo je na ledě, se může prosadit. Navíc to platí také o obráncích. Produktivní jsou především Kanaďané McCormack a Blain. Vepředu to má nejlépe rozjeté kapitán Smoleňák, ale soupeře může překvapit snad kdokoliv - velká výhoda. Mimořádný kanonýr by se však hodil.