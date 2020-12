Bacha na Gulaše! znělo často v kabině hokejistů Hradce. Marně

Nic platné, Gulašovi stačilo 22 vteřin k tomu, aby vstřelil první gól zápasu. „Jak to jen říct slušně? Tohle se nesmí stát,“ reagoval na mizerný vstup do zápasu obránce hradeckého Mountfieldu Bohumil Jank, „on si pak jede to své a už se to těžko honí.“



A opravdu, Gulaš svoji pohodu potvrdil i na začátku druhé třetiny, kdy skvostnou a hlavně pro všechny zúčastněné nečekanou přihrávkou vyzval ke skórování Suchého, který zvýšil na 4:1.

A mezitím? Hradec ještě v první třetině dostal další dvě branky, a i když krátce po druhé z nich Hronek snížil a po první přestávce měl tři tutovky na další zdramatizování zápasu, nestalo se tak.

Byla z toho prohra 1:5, která potvrdila nepříliš vydařené období týmu. Pět gólů si totiž tým přivezl i v pátek z Mladé Boleslavi (2:5) a z posledních šesti zápasů vyhrál jediný. Zisk tří bodů v této sérii je tristní.

„Bohužel se nám nedaří v zápasech s mužstvy z horních příček tabulky, nenašli jsme na ně recept,“ myslí si Jank. „Děláme hrozné věci v obraně,“ odnesl si hlavně z posledních dvou zápasů pro změnu hlavní kouč mužstva Vladimír Růžička.



Přitom Hradec sezonu skvostně začal, před koronavirovou pauzou vyhrál všech pět zápasů. Jenomže po ní si do Vítkovic dojel pro první porážku sezony a pak už výhry přidával mnohem skromněji. A o sérii posledních šesti utkání, z nichž vytěžil pouhé tři body, už byla řeč.

„Není jiné cesty než začít pracovat v trénincích a v zápasech. Problém teď trochu je, že v současném nabitém programu není na trénink moc času,“ posteskl si Růžička, který včera nechal chvíli odpočívat i zkušené Smoleňáka a Koukala. Nepomohlo to.