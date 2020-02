Derby? Velké zklamání, zase jsme to nezvládli, ulevil si kouč Martinec

O tom, s jakým výsledkem z derby vyrazí zítra do bitvy o krále Evropy, měli hokejisté Hradce určitě jiné představy. „Výsledek je samozřejmě velké zklamání, ani druhé domácí derby v sezoně jsme nezvládli. Teď už se musíme soustředit na úterní finále Ligy mistrů,“ musel po zápase konstatovat Tomáš Martinec, jeden ze dvou hlavních koučů hradeckého mužstva. Derby rozhodl v 52. minutě gólem hostující Mandát.

Hradec do derby nevstoupil vůbec dobře. V páté minutě udělal domácí tým ve středním pásmu chybu, hosté jeli tři proti jednomu a Kusý vyřešil přečíslení jednoduše - vypálil a prostřelil Mazance.

Kdo by čekal, že branka Dynamo uklidní a povzbudí, mýlil by se. Naopak Hradečtí zareagovali prakticky ihned a hru ovládli. Jenže stál proti nim brankář Kantor, který v minulosti oblékal dres Hradce. V deváté minutě však už neměl šanci. Jergl obkroužil celé pásmo, přihrál Filipu Pavlíkovi, jehož střelu zdálky tečoval obránce Šalda do sítě. Hradecký tlak pokračoval i poté, ale na druhou branku si musel počkat až do druhého dějství. Když se po nahrávce od Chalupy prosadil kapitán Smoleňák.

Od té chvíle se hrálo o to, zda Hradec soupeři uteče, či Pardubice získají naději na tolik potřebné body. Druhá třetina nakonec skončila dobře pro Pardubice. Osm vteřin před jejím koncem totiž skóroval Kousal, který převzal mezi obránci puk po Zacharčukově přihrávce a poslal ho po ledě k tyči.

Dynamo vyrovnávací branka viditelně povzbudila, na začátku třetí části pro ně bylo ještě veseleji. Nápor ve vedoucí branku proměnil 44. minutě, kdy se trefil ze vzduchu Blümel. Hradci nepomohla ani trenérská výzva, rozhodčí zkoumali, zda nedošlo k nedovolenému bránění gólmanovi, ale po chvíli zásah uznali. Zásah videa přispěl také k vyrovnání. Ve 48. minutě skóroval Eklund, ještě před pár týdny hráč Pardubic.

Sudí stejně jako v prvním případě po konzultaci s kolegou u obrazovky branku uznali. Avšak hrátky se záznamem tím neskončily. Krátce po brance projel pardubickou obranou domácí Jergl, poté pokořil Kantora šikovným manévrem. Jenže brankář vykopl bruslí bránu a puk přešel brankovou čáru až těsně poté. Proto nebyl gól uznán.

Rozhodnutí přišlo v 52. minutě. První pardubický útok dostal do šance Mandáta, jeho první ránu Mazanec skvěle chytil, ale dorážku už nezvládl. Pro Jakuba Orsavu, který v pátek přišel do Hradce z Brna, to nebyla vítězná premiéra.

„Za stavu 3:3 dál krásný gól Aleš Jergl, ale hosté si vzali challenge, a proto neplatil. To byl zlom. Vzápětí jsme dostali čtvrtou branku a už jsme to nezvládli,“ dodal Martinec. Hradec teď musí rychle přehodit, protože už zítra sehraje finále Ligy mistrů se švédskou Frölundou, pokud vyhraje, derby bude zapomenuto. Utkání začne v Hradci v 18.45.