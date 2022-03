Musíme koukat dopředu, velí po porážce hradecký obránce Kalina

V sérii s Mladou Boleslaví, až jedenáctým týmem v dlouhodobé části soutěže, sice první zápas vyhráli, ale ve druhé přišli o brzký dvoubrankový náskok a nakonec ztratili i celé utkání.

Série se tak stěhuje do Mladé Boleslavi za nerozhodného stavu 1:1. Hrát se tam bude ve středu a ve čtvrtek a víkendové výsledky z Hradce znamenají, že se série určitě minimálně jednou do Hradce vrátí. Stane se tak v neděli.

„Teď už na to nesmíme myslet, musíme koukat dopředu,“ řekl po nedělní porážce 2:3 obránce Petr Kalina, společně s Jerglem jediní dva střelci hradeckého Mountfieldu.

Že to Hradec nebude mít i navzdory papírovým předpokladům s Mladou Boleslaví lehké, naznačil už sobotní zápas. Střelecky ho podržela dvojčata Klímova, Kelly dal první gól, Kevin pak vítězný na 2:1 krátce poté, co urputně bojující hosté vyrovnali. „Věděli jsme, že Boleslav v předkole hrála velmi dobře a že nás nečeká nic jednoduchého. Myslím si, že bylo hodně znát, že nám chybí zápasová praxe,“ uvedl po výhře 2:1 kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec, „nehráli jsme úplně tak, jak bychom chtěli, ale máme první bod a jsme za to šťastní.“

V první třetině druhého utkání to vypadalo, že si hráči Hradce vzali trenérova slova k srdci. Hned v první minutě dal gól Jergl, za necelé tři minuty se k němu přidal i Kalina. Domácí na ledě kralovali, hosté vypadali mátožně a neškodně.

Jenomže první přestávka obraz hry výrazně změnila. Najednou byli hosté všude a všude dřív než domácí, kteří sice jejich pekelnému tempu dlouho odolávali, aby mu poté během minuty a půl přesně v polovině zápasu dvakrát gólově podlehli.

„Ve druhé třetině jsme chvilku přestali hrát a Boleslav toho využila, tohle se v play off nesmí stát,“ měl po vyrovnání a následně ve třetí třetině dokončeném obratu vysvětlení Kalina.

A aby toho v neprospěch Hradce v již zmíněném obratu nebylo málo, přišel o dvě zraněné opory, utkání totiž nedohráli brankář Novotný a elitní obránce Blain.

Právě asi v této chvíli přichází chvíle, kdy bude muset Hradec ukázat sílu, kterou prokazoval v základní části. „Musíme potrénovat, soustředit se a vyhrát,“ plánuje Kalina před cestou do Boleslavi.