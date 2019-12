Po předvánočních nezdarech čeká hokejisty Hradce na Štěpána derby

Snad jedinkrát za první dvě třetiny nestačil na led včas naskočit útočník Rákos ve chvíli, kdy na ní byl nejproduktivnější hráč Plzně a celé extraligy Gulaš, což stačilo na gólovou pohromu pro Hradec.

Stalo se za stavu 0:1 jen krátce poté, co šli hosté do vedení. Gulaš, jinak vždy osobně bráněný právě Rákosem, zamotal domácí obraně hlavu, přesně našel Mertla a hosté vedli 2:0. Jen dvě a půl minuty předtím se nekompromisně do hradecké branky trefil Rob.

Tyto dvě branky přidaly do hradecké kabiny další bolehlav, daly totiž základ třetí prohře po druhé reprezentační přestávce, společně s tou od Vítkovic před ní dokonce čtvrté. Důsledek? Mountfield sice dál figuruje na 8. místě tabulky, ale týmy za ním se mu během této nepříjemné série přiblížily, předposlední Litvínov už jen šest bodů.

Mountfieldu se hodně nevydařil už páteční zápas v Kladně, který prohrál 1:3 i přesto, že do něj opět nehrál zraněný majitel klubu Jágr.

„Domácí měli od začátku výborný pohyb a pomohli si brzkým gólem. Výborně forčekovali, hráli aktivně a bojovali o každý puk. My jsme měli veliký problém se přes ně prosadit. Přestože jsme si vypracovali velké příležitosti, nebyli jsme schopní dát gól. Naše snížení přišlo až v závěru, to už bylo pozdě něco s výsledkem udělat,“ uvedl po tomto utkání Tomáš Martinec, jeden z dvojice hradeckých trenérů.

O utkání s Plzní už byla řeč, Hradec v něm opět doplatil na svoji letošní velkou slabinu, dát gól je pro jeho hráče téměř neřešitelný problém. Ostatně v již zmíněných čtyřech prohraných zápasech Hradečtí vstřelili jen tři. A Gulaš? Ten svoji pohodu stačil vedle přihrávky na gól Mertlovi i trefou přes celé hřiště, kterou pečetil výhru Plzně.

Mountfield tak nebude mít hokejově veselé vánoční svátky, navíc na jejich konci, přesně ve čtvrtek 26. prosince, na ně čeká prestižní derby v Pardubicích, hrát se tam začne v 17 hodin. Poslední zápas letošního roku Hradečtí sehrají o dva dny později doma se Spartou.