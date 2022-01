Já a štístko? To je přece Vláďa Šmicer, smál se Lev po výhře v Plzni

„Doma se mi hraje dobře,“ pousmál se pak s nadhledem jednatřicetiletý Lev, zatímco chvíli předtím při odchodu z ledu slyšel z hlediště i urážlivý pokřik části fanoušků. „Já už zápasy proti Plzni prestižně neberu, vždyť jsem pryč pět let. To možná mladší kluci, kteří tady s námi vyrůstali a pamatují si mě.“

Při vítězné akci na konci druhé třetiny ukázal dokonalou předvídavost. U zadního mantinelu důrazem i šikovností obral o puk chybujícího Kvasničku a pak jej předložil před branku Jerglovi, který skóroval. „Poznáte, jak se bek šteluje, co asi udělá. Měli jsme tam předtím dobré střídání, Plzeňáky jsme zamkli a nepolevili ve forčekování. Věděl jsem, že Davida (Kvasničku) musím dostat na hrazení, on pak puk nechal pod sebou a já viděl volného spoluhráče, který akci krásně zakončil,“ popisoval Lev.

I první trefě Hradce předcházela chyba, plzeňský kapitán Kindl od mantinelu poslal puk před vlastní branku a následného závaru využil Orsava, který 14 vteřin před sirénou srovnal na 1:1. „Dva góly jsme jim darovali. Ale vzájemně jsme si tam nepomohli, propadli a naše beky v tom nechali,“ zastal se spoluhráčů útočník Škody Pavel Musil. „Ale je velká škoda, že jsme neudrželi vedení 1:0 do konce třetiny, jim to vlilo krev do žil. Nesehráli jsme špatný zápas, ale asi si o ten gól vyhrát zasloužili,“ uznal.

Ve třetí třetině byl právě on nejblíže k vyrovnání, proti jeho střele po přečíslení dva na jednoho ale předvedl nádherný zákrok gólman Lukeš. „Snažil jsem se puk tlačit nahoru, ale nepovedlo se mi to dát úplně pod břevno. Dobře se tam přesunul, chytil to,“ litoval Musil.

„Byl to moc těžký zápas. Štěpán podal výborný výkon, podržel nás. A tuhle situaci přečetl fantasticky, byl u protější tyče včas, byl to od něj parádní zákrok,“ chválil naopak svého brankáře Lev.

Ten mohl z rodného města odjíždět spokojený. Zatímco před jeho příchodem na východ Čech Hradec Králové v Plzni přes čtyři roky nebodoval, teď se bilance změnila. „Za ty dva roky už jsem tady zažil výhru na nájezdy i dvě tříbodové. Tak snad se začalo blýskat na lepší časy,“ prohlásil forvard. Nad dotazem, zda se tedy považuje za hradecké „štístko“, ale jen mávl rukou. „To ne, to je přece Šmíca, Vláďa Šmicer,“ připomněl bývalého fotbalového reprezentanta.