Mohli být parťáci. Teď ale brankáři Frodl a Mazanec stojí proti sobě

Čahouna, který Škodě v roce 2013 vychytal titul, pak se vydal za oceán, v dresu Nashvillu okusil NHL. A před rokem zvažoval návrat.

„Mazi tady loni poměrně dlouho i trénoval a vzpomínám na něj jen v dobrém. Fajn kluk, gólman, který poznal NHL, takže pro mě to byla zase velká škola,“ vzpomíná Frodl.

Jenže ze společného angažmá nakonec sešlo. „Bylo to hodně blízko. Plzeň nabízela krásnou smlouvu a už jsem byl nalomený, že se vrátím. Jenomže se nakonec ozvali New York Rangers, že mi smlouvu dají a já se ještě rozhodl pro zámoří,“ vysvětloval 28letý Mazanec před pár dny, těsně před startem extraligy.

Do ní se vrátil až letos.

Místo Plzně, kde se Frodl v minulé sezoně stal gólmanskou jedničkou, však kývl na nabídku Hradce Králové. „Plzeň už měla podepsané dva brankáře na dva roky, k Dominikovi přibyl Jarda Pavelka právě z Hradce. Takže dalšího gólmana už neřešila. Když mi tedy Hradec nabídl smlouvu, bylo to jasné,“ mínil písecký rodák Mazanec.

Hradecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku.

V pátek v 18 hodin se tak poprvé v kariéře postaví proti klubu, se kterým zažil zatím životní triumf. „Když na něj pojedu sám, bude výhoda, že Maziho znám. Ale to u mě asi nehrozí,“ vtipkoval centr Jaroslav Kracík, který se po zranění vrací do plzeňské sestavy. A k dispozici už bude i uzdravený obránce Jank. „Jede jako sedmý bek, chceme ho na pár střídání zapojit, aby se do toho postupně dostal,“ uvedl trenér HC Škoda Ladislav Čihák.

Hradec Králové vs. Plzeň Online reportáž v pátek od 18 hodin

Ale zpět do brankoviště.

Nejvíce zklamaný je zmíněný Jaroslav Pavelka. Moc se těšil na zápas proti bývalému klubu, s Frodlem v přípravě tvořili vyrovnanou dvojici. Jenže v utkání Ligy mistrů na ledě finské Hämeenlinny si přivodil svalové zranění a minimálně na měsíc týmu schází.

„Už v létě po losu jsme se bavili o tom, že hned třetí kolo jedeme do Hradce. Jarda byl nažhavený. Bohužel, přišlo to zranění. Ale s doktory dělají všechno pro to, aby se brzy vrátil zpátky,“ věří 23letý Frodl.

Plzeňský gólman Dominik Frodl v akci.

S Mazancem prožili bídný vstup do extraligy. Frodl inkasoval sedm gólů v divoké přestřelce na Spartě, Mazanec začal v Hradci domácí porážkou 3:6 s Libercem. V dalším kole už ale slavili výhry, brankář Škody navíc proti Litvínovu udržel poprvé v sezoně čisté konto.

„Máme po tom prvním kole co dohánět,“ pousmál se Frodl. Teď bude chtít Mazance předčít. „Jsem rád, že si proti němu můžu zachytat. Doufám, že vyhrajeme, ale že to bude třeba 2:1, ne 7:6.“