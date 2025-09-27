Tipsport extraliga 2025/26

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Radomír Machek
  16:36
Téměř měsíc jen bezmocně sledoval, jak se Mountfield potápí níž a níž. Svůj už očekávaný návrat po zranění si útočník Patrik Miškář ale hodně zpříjemnil. Po pár minutách na ledě dal gól a záhy přihrál na druhý. Hradci to stačilo v zápase s Litvínovem na výhru 2:0. První tříbodovou v sezoně, která je osvobodila od posledního místa v extraligové tabulce.
Patrik Miškář slaví gól do sítě Litvínova.

Patrik Miškář slaví gól do sítě Litvínova. | foto: ČTK

Litvínovský gólman Čajan v krkolomné pozici.
Hráči Mountfieldu se radují z vedení proti Litvínovu.
Litvínovský gólman Čajan v akci v zápase proti Hradci.
Jakub Pour (vpravo) se těší z gólu proti Plzni.
Velká úleva?
Potřebovali jsme to, na tenhle okamžik jsme dost čekali a bylo to dlouhé.

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Litvínov na tom je podobně jako vy.
Byl to těžký zápas, nám ale pomohly góly v první třetině. Každý tým, když dostane gól, je trochu dole, my jsme naopak dva rychlé góly dali a pak se snažili hrát hlavně bez chyb. Myslím si, že se nám to dařilo, a když už se něco od soupeře objevilo, Standa Škorvánek to chytil.

Vy jste se podílel na obou brankách, přitom jste hrál po měsíční pauze. Jaké to pro vás bylo?
Fyzicky jsem se necítil úplně dobře, moc jsem toho nenatrénoval. Jinak to ale šlo a jsem rád, že se mi to hned v první třetině povedlo takhle odšpuntovat.

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Litvínov jste většinou přehrávali, měli dobrý pohyb a mnohem více střel na jejich branku. Konečně se vašemu týmu vrací výkony, kterými se v posledních sezonách prosazujete?
Na dobrém pohybu máme založenou hru, je hlavní součást našeho výkonu. Když chybí, jsme prakticky nuloví. Proti Litvínovu jsme ho měli, jen škoda, že jsme nevyužili víc šancí.

Škorvánek navíc vychytal první nulu v sezoně. Další povzbuzení poté, co jste dostávali hodně gólů?
Doufám, že to pomůže hlavně našim brankářům. Na začátku sezony jsme jim moc nepomáhali, určitě nebylo jejich vinou, že jsme v zápasech dostávali i pět šest gólů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 8 6 0 0 2 27:23 18
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 5 0 0 3 29:15 15
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 22:18 15
4. HC Sparta PrahaSparta 8 4 1 0 3 26:17 14
5. HC Oceláři TřinecTřinec 7 4 1 0 2 25:18 14
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 3 2 1 2 24:20 14
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 4 0 2 2 19:18 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 4 0 0 4 22:23 12
10. HC OlomoucOlomouc 7 3 0 1 3 18:23 10
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 3 0 0 5 16:25 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 0 0 5 11:22 6
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 1 0 5 16:26 5
14. Rytíři KladnoKladno 8 1 0 1 6 13:25 4
