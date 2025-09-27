Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Velká úleva?
Potřebovali jsme to, na tenhle okamžik jsme dost čekali a bylo to dlouhé.
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Litvínov na tom je podobně jako vy.
Byl to těžký zápas, nám ale pomohly góly v první třetině. Každý tým, když dostane gól, je trochu dole, my jsme naopak dva rychlé góly dali a pak se snažili hrát hlavně bez chyb. Myslím si, že se nám to dařilo, a když už se něco od soupeře objevilo, Standa Škorvánek to chytil.
Vy jste se podílel na obou brankách, přitom jste hrál po měsíční pauze. Jaké to pro vás bylo?
Fyzicky jsem se necítil úplně dobře, moc jsem toho nenatrénoval. Jinak to ale šlo a jsem rád, že se mi to hned v první třetině povedlo takhle odšpuntovat.
Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil
Litvínov jste většinou přehrávali, měli dobrý pohyb a mnohem více střel na jejich branku. Konečně se vašemu týmu vrací výkony, kterými se v posledních sezonách prosazujete?
Na dobrém pohybu máme založenou hru, je hlavní součást našeho výkonu. Když chybí, jsme prakticky nuloví. Proti Litvínovu jsme ho měli, jen škoda, že jsme nevyužili víc šancí.
Škorvánek navíc vychytal první nulu v sezoně. Další povzbuzení poté, co jste dostávali hodně gólů?
Doufám, že to pomůže hlavně našim brankářům. Na začátku sezony jsme jim moc nepomáhali, určitě nebylo jejich vinou, že jsme v zápasech dostávali i pět šest gólů.