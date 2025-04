Hradecké odvracení konce startuje. Úkol číslo jedna je jasný: Dát gól Willovi

Pokud totiž svěřenci kouče Tomáše Martince v příštích dnech nechtějí už tak úspěšnou sezonu ukončit, musí maskovanému muži v dresu rivalů gól vstřelit.

Ve dvou duelech na ledě soupeře z Pardubic, se jim to ani jednou nepodařilo. „Bez gólů se zápas vyhrát nedá. Jelikož jsme nedali ani jeden, nemohli jsme vyhrát," uvedl hradecký útočník Jakub Pour.

Právě toto konstatování bude nad hradeckými hráči viset. V sérii prohrávají 1:3, každá další prohra je pošle na dovolenou a východočeské soky do finále.

První odvracení postupového mečbolu Pardubic proběhne ve čtvrtek v ČPP Areně. Výhoda domácího ledu se bude Hradci hodit, ale bez trefy se úspěch nedostaví.

Jenže pardubický gólman Will jim dosud moc radosti nepovolil.

V prvních dvou zápasech na něj sice Hradečtí párkrát vyzráli, ale jen v jednom případě jim to stačilo na vítězství.

Avšak když slavili jediný gólový úspěch na venkovním ledě, pardubická střídačka si vzala trenérskou výzvu a uspěla.

Hradečtí hráči slaví gól Petra Kaliny, ten ale posléze rozhodčí odvolali.

Video totiž při Kalinově trefě ve čtvrtém utkání série odhalilo nedovolený Jerglův průjezd brankovištěm. A pak už Will s pomocí pardubických beků opět kraloval. „Hráli jsme náš hokej, ale gól jsme tam nedotlačili. Je to škoda, nakopl by nás ještě o trošku víc,“ míní Pour.

Přitom Hradečtí určitě nebyli horším týmem, vědomí toho jim může ve čtvrtečním zápase pomoci. „Chybělo tomu to, kvůli čemu se hokej hraje, a to jsou góly. To je věc, kterou potřebujeme zlepšit. Když to zlepšíme, jsme schopní Pardubice porazit," řekl Pour.

Mountfield patří už několik sezon k týmům, které nemají problém gólmana soupeře střelecky zaměstnat, ale počet vstřelených branek tomu někdy neodpovídá. Známý příběh Hradečtí oživili i v semifinále.

Při první porážce v Pardubicích vyslali na branku soupeře 34 střel, při druhé 30. Úspěšnost nulová. Pour pak mohl litovat: „Měli jsme spoustu šancí a hráli kvalitní hokej, který nás mohl dovést k vítězství. Bohužel se to nepovedlo.“

Sám se do největší šance dostal ve 25. minutě druhého utkání, ale pardubický obránce David Musil mu hokejkou znemožnil zakončení. „Dal jsem si tam nohu a natlačil se před něj. Přišlo mi, že bylo ať už nějaké zapáčení, nebo sekání od beka za mnou. Bohužel to mou šanci zhatilo," popsal situaci, v níž přišel i o rukavici, a pokračoval: „Měl jsem pocit, že to tam bylo, rozhodčí mi to ale nijak nevysvětlil. Nedá se s tím nic dělat."

Jakub Pour v akci před pardubickou bránou.

Podle něj ale bylo dost času na zvrat: „Hrála se první třetina a myslím, že ve druhé jsme podali ještě lepší výkon.“

Hradec sice nyní v sérii výsledkově tahá za výrazně kratší konec, ale situaci jako beznadějnou nevidí. Podle Poura je důležité, aby se týmu dařila jeho dlouhodobá taktika: „Trenér nám furt opakuje, že jsme tým, který hraje tempo hokej. Potřebujeme, aby se to co nejrychleji střídalo a nebyly tam šarvátky, i když ty k tomu patří. Čím rychleji střídání půjdou po sobě, tím jsme silnější.“

A kdy jindy splnit vše do puntíku?

„V šatně je cítit, že si na Pardubice všichni věříme. Dokážeme je ubruslit,“ ujistil Pour.