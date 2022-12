Všude o krok pozadu. Nezvládli jsme to, mrzí Pardubáky derby

„Bylo to utkání, jaké jsme očekávali: ubojované, vyhrocené. A my ho bohužel nezvládli,“ shrnul v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi gólman Dynama Roman Will. „Já se snažil soustředit hlavně sám na sebe a klukům pomoct, ale to se nepovedlo,“ pokračoval brankář, jenž přitom dlouhou dobu hosty držel de facto sám ve hře.

Pardubičtí tak po předchozí šňůře 13 výher v základní části za sebou, jíž vyrovnali rekord soutěže, nyní podruhé v řadě naopak zaváhali a k tomu v sezoně prvně venku nezískali ani bod. Také přišli o nejproduktivnějšího beka soutěže Jana Košťálka, který se zranil...

„Byla tu skvělá kulisa, spousta našich fanoušků. Je to škoda,“ litoval Will znovu nepříznivého výsledku.

Autor třetí hradecké trefy Kevin Klíma pak poměrně výstižně komentoval, v čem byli domácí vlastně po celý duel jednoznačně lepší.

„Chtěli jsme být agresivní ve forčekingu a nohy nám šly. Puky jsme dostávali na bránu, klapalo to. Byl to týmový výkon,“ vyzdvihl. A doplnil: „Hráli jsme hradecký hokej, který umíme a který předvádíme v Lize mistrů.“

O poznání aktivnější Hradec, hnaný kupředu většinou osazenstva na tribunách, vedl od 26. minuty, kdy se po žabičce od Lalancettea prosadil Cingel. Forvard se mezi kruhy do puku opřel „z první“, Willovi tentokrát nedal šanci. Hradec soka drtil i v následné přesilovce, kdy měl několik gólových možností, ale náskok nenavýšil.

To se mu podařilo až zkraje třetí části, kdy Willa během 12 vteřin překonali uniknuvší rychlík Zachar a výše zmíněný Kevin Klíma. Zachar si brankáře Dynama roztáhl kličkou a kotouč poslal do brány „jeslemi“, Klíma dopravil do sítě precizní příhru Filipa Pavlíka. Svoje sólo poté neproměnil Pavlíkův jmenovec Radovan, ale když se následně v přesilovce mezi střelce zapsal Okuliar, mohlo Dynamo na nějaký zoufalý pokus o dramatizaci výsledku definitivně zapomenout. Mountfield dohrával v exhibičním tempu a jeho příznivci si prestižní triumf patřičně vychutnávali.

Hradec tak srovnal stav letošních derby na 1:1 - to předchozí Pardubice doma ovládly poměrem 5:2. V dalším extraligovém střetnutí Dynamo narazí už zítra od 18 hodin v enteria areně na soupeře z Litvínova.