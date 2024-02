Hradecká výhra ano, posun nahoru ne. Přímé čtvrtfinále asi mizí

Pouze dva dny poté, co na domácím ledě nevyzrál na mistrovský Třinec a prohrál s ním 2:3.

V Karlových Varech ale Mountfield slavil. Zisk tří bodů do tabulky, k tomu nulu na kontě inkasovaných branek. O tu se za pomoci spoluhráčů zasloužil brankář Lukáš Pařík. Ve svém pouze čtvrtém startu za Hradec od nedávného příchodu do klubu se mu to povedlo už podruhé.

Domácí Karlovy Vary i kvůli jeho výkonu prožili černý víkend, v sobotu totiž prohráli s Plzní utkání pod širým nebem u skokanského můstku v Klingenthalu. Možná i proto souboj s Mountfieldem sledovalo v KV areně jen 2 810 diváků.

V úvodu zápasu byli mnohem aktivnější Hradečtí, kteří v první třetině vyslali na brankáře Frodla 15 střel, zatímco Pařík si připsal jen čtyři zákroky.

Gólově se však Mountfield prosadit nedokázal. Nejblíže vstřelení branky byli Estephan, Šťastný a Miškář, z domácích Paříka výrazněji ohrozil jen Rachůnek.

Brankově se herní převaha Hradce naplno projevila až ve druhé části. Ve 22. minutě při přečíslení dvou na jednoho našel Pilař ideálně Lalancetta, který poprvé prostřelil Frodla. O čtyři minuty později Okuliar, prakticky ze stejného místa, zužitkoval přesnou přihrávku Jergla. O třetí gól hostů se v přesilovce postaral Pavelka.

„Zápas byl vyrovnaný, ale ve druhé třetině se nám podařilo dát tři góly, což rozhodlo o výsledku,“ poznamenal kouč Martinec.

V závěrečné třetině si Hradečtí tříbrankový náskok zkušeně hlídali. Ve 49. minutě byl blízko snížení Beránek, který ale trefil jen tyč. Frodlovi na druhé straně pomohl obránce Dlapa, jenž stihl odehrát puk mířící do branky.

„Třetí třetinu jsme chtěli hrát zodpovědně a nepouštět Vary do šancí, což se nám až na pár situací podařilo. Jsme spokojení, že jsme tady získali tři body,“ uvedl hradecký kouč, „Vary mají dobrý tým a spoustu rychlých hráčů, kteří jsou neustále nebezpeční.“

Brankář Lukáš Pařík z Hradce Králové chytá puk maskou v utkání proti Karlovým Varům.

Teprve třetí tříbodová výhra v tomto kalendářním roce Mountfield vzhůru tabulkou nevynesla. Na druhé straně pět kol před koncem základní části udržela naději na posun dopředu případně až na čtvrtou příčku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále play off.

Nyní na ni Hradec ztrácí sedm bodů. O další bude usilovat tento týden dvakrát. Nejprve v pátek v derby na ledě vedoucích Pardubic, poté i v neděli v domácím duelu s Olomoucí, v němž si Hradec připomene třicáté výročí od historicky první sezony v extralize.