Zvrat v dopingové kauze Hradce. Případ se opět otevírá, může se řešit nový trest

„Dokud není rozhodnuto o odvolání a není přiznaný odkladný účinek, původní rozhodnutí zůstává platné,“ začal šéf extraligy Martin Loukota popisovat složitý případ na tiskové konferenci k začátku play off.

„Pokud Národní rozhodčí soud (NRS) rozhodne, že důkazy od Antidopingového výboru jsou natolik závažné, že se jimi bude chtít zabývat a přizná odkladný účinek, extraligová disciplinární komise nemůže žádným způsobem jednat,“ pokračoval.

Ve zkratce řečeno: jestliže NRS odvolání přijme, bude se řešit nový postih pro trojici „provinilců“ Kevina Klímy, Martina Štohanzla a Graemea McCormacka.

Až poté může disciplinární komise přijít s trestem pro celý hradecký klub.

Jakou bude mít formu, Loukota neuvedl. Přiblížil, že v případě pozitivních dopingových nálezů se běžně anulují individuální statistiky, nikde však není brán v potaz vliv jednotlivců na kolektiv.

„Uvidíme, jak se k případu postaví odvolací senát. My ale bohužel ani nevíme, kdy zasedne. Strašně mě štve, jak se to dlouho táhne. Celá kauza ukazuje na to, že jednací řád Národního rozhodčího soudu není dokonalý. A Antidopingový výbor zjišťuje v průběhu řízení věci, které je potřeba zlepšit, aby rozhodování bylo rychlejší a my jako extraliga jsme nebyli poškozování tím, jak dlouho řízení trvá,“ poznamenal Loukota.

Proto disciplinární komise extraligy alespoň formálně zahájila řízení s klubem, víc toho aktuálně nezmůže. Hradci běží od 27. února třítýdenní lhůta na zaslání písemného vyjádření k případu.

Zklamaní hradečtí hokejisté musí vzít za vděk stříbrnými medailemi po prážce v šestém extraligovém finále.

Dopingová kontrola v průběhu loňského semifinále play off u všech tří hráčů odhalila zakázané látky, které se jim do těla dostaly z výživového doplňku. Ti následně dostali shodně desetiměsíční trest od data pozitivního nálezu a 9. února se mohli vrátit do hry.

Komise bude případ dále řešit až po stanovisku odvolacího senátu. Přihlédne k jeho rozhodnutí a odůvodnění klíčových bodů. Pak případně přistoupí sama k dalším krokům.

„Uvidíme, co Hradec na výzvu odpoví. Rozhodnutí disciplinární komise nemůžu komentovat, protože teprve bude jednat. A nemůžu ani predikovat, jestli trest bude mířit směrem dopředu, nebo zpětně,“ sdělil Loukota.

Narážel tak především na loňskou štaci hradeckého Mountfieldu až do finále play off, kde nakonec padl s Třincem a získal stříbrné medaile.

Loukota na závěr přidal, že výsledky posledního ročníku sice již jsou schválené, v předpisech však stojí věta, že klubu má být udělena přiměřená sankce.

Jaká bude, se rozhodne až po vyjádření Národního rozhodčího soudu. A to nemusí přijít ani do konce aktuální sezony.