Nejdřív přivykání novým jménům. Otazníky kolem hokejového Hradce

Může to tak být i nemusí. Pokud toto vysvětlení připustíme, bude středeční vstup do dvanácté extraligového sezony po příchodu Mountfieldu do Hradce pln nervózního očekávání.

I proto, že jeho kádr prošel v létě větší obměnou než obvykle, že začíná na ledě Litvínova, loňského semifinalisty, který v létě rozhodně neoslabil, že se mu v přípravě výsledkově nedařilo.

Přílišný pesimismus ale na místě také není. Protože Mountfield pouhé tři výhry v úvodním extraligovém kole vždy přivezl z ledů soupeřů, čtyři domácí vstupy svorně prohrál. Ale hlavně proto, že vypjatý boj o body bývá o něčem jiném než sebekvalitněji sehraná příprava.

A pak také proto, že mizerná statistika prvních duelů sezony neodpovídá tomu, kam se Mountfield v předchozí sezoně dostal.

Co je možné od Mountfieldu čekat letos? Od čeho se vše bude odvíjet? Na co se těšit?

1. Na nová jména?

Není to tak dramatické, jak to na první pohled vypadá. Řada opor sice sedí v kabině dál, ale přesto je nových jmen v sestavě přece jen o něco více než v letech minulých. A jsou zajímavá? Nová brankářská dvojice, dva kvalitní obránci a útočníci, kteří svým herním stylem mohou tým posunout dál.

V brance Škorvánek, Novotný, v obraně Mudrák, Bučko a v útoku Dmowski, Pour a Pokorný. K tomu mladíci, kteří mají šanci se prosadit, Adam Novotný to jako velký talent zkoušel už v minulé sezoně. Které z těchto jmen se hradecký kotel naučí vyvolávat nejdříve?

2. Na klid v brankovišti?

V minulé sezoně to byl nekonečný příběh, v hradeckém brankovišti se borci měnili jako svatí na staroměstském orloji. Pro letošek je nová dvojice, která slibuje klid. Nic na tom nemění fakt, že v přípravných zápasech ani jeden z nich neudržel čisté konto. Příprava totiž nebyla výsledkově ideální ze strany celého týmu a pak to má brankář těžké.

3. Na větší důraz?

Bučko, Mudrák a Pour jsou pořádní pořízci. K tvrdému, důraznému hokeji má blízko také Estephan a k tomu přidejme fakt, že ani jeden z příchozích borců do pole nemá v údaji o výšce míň než 180 centimetrů. Sázka na zvýšení důrazu je patrná a netají to ani vedení klubu.

Vítkovický Valentin Claireaux a Giorgio Estephan z Hradce Králové

Že by se tím mohl pozměnit bruslivý styl, kterým se Mountfield prezentoval v posledních sezonách včetně té předminulé, v níž došel až do finále? To se nedá čekat, většina nových se na bruslích cítí dobře, navíc dost rychlých bruslařů zůstalo i z minulých sezon.

4. Na tým bez výrazných hvězd?

Zatím asi to je výstižná charakteristika kádru. Mountfield netají, že nějakého lídra, který by tuto roli splňoval, shání, ale výběr je limitován jejich nedostatkem ve spojení s finanční dostupností. Pokud ale bude tým držet při sobě, což zprávy z kabiny naznačují, nemuselo by to být až tak na závadu.

5. Na lepší produktivitu?

U tohoto jediného bodu je otázka těšení těžko zodpověditelná a asi by byla i ve chvíli, kdyby přišli renomovanější střelci, než je například již zmíněný Dmowski. Dokázat odhadnout, jak se případný dobrý herní projev odrazí i v počtu vstřelených branek, je tak trochu věštěním z křišťálové koule. A neplatí to jen o Mountfieldu.

6. Na zapomenutou přípravu?

Výsledkově byla jedna z nejhorších v průběhu hradecké éry. Je to důvod k nervozitě? K hledání příčin a cest ke zlepšení může posloužit. Uhrát pouhé tři výhry v osmi zápasech by v extralize bylo mrzuté, ale právě až v ní se ukáže, jak to s týmem vlastně vypadá.

K tomu je třeba uvést, že Mountfieldu komplikovaly závěr přípravného období, v němž všechna utkání odehrál, zranění, nemoci a také reprezentační absence. Možná i z tohoto pohledu bude důležité, jak tým do sezony vstoupí. Dva tři dobře odehrané zápasy s příznivým výsledkem stačí, aby to, co se stalo v přípravě, bylo prehistorií.

7. Na nového kapitána?

Bude to při vstupu do teprve druhé sezony v hradeckém klubu pro Tomáše Pavelku v jeho jedenatřiceti letech premiéra v této funkci. Ale proč ne? Zkušeností má dost, v obraně je spolehlivý, v ofenzivě produktivní, klidnější typ. Navíc si ho zvolila kabina, takže nic nadiktovaného shora. Tyto aspekty by mohly být dobrým znamením.

Kladenský útočník Jaromír Jágr (vpravo) a Tomáš Pavelka z Hradce Králové

8. Na klid po aféře?

Táhla se více než rok, celou minulou sezonu. Krátce před startem nové přišel snad konečný verdikt a snad na něm nic nezmění ani brblání z některých stran. Řeč je o dopingové aféře z play off stříbrné předminulé sezony. Byla vyřešena dvoumilionovou pokutou a kontumací zápasu, který Mountfield stejně prohrál. Klub i hráči si určitě oddechli.

9. Na hvězdnou ligu?

Hlavně kluby mířící hodně vysoko, z nichž vyčnívá největší rival z Pardubic, přitáhly do extraligy velmi zajímavá jména. Profitovat z toho může celá soutěž, čeká se velký zájem diváků a není se čemu divit. I ti hradečtí to v sestavách soupeřů pocítí a pro ně ani pro jejich tým to není špatná situace. Umíte si představit, jaké to bude porazit třeba právě Pardubice nebo Spartu? Tak se těšme!