Nemůžeme si myslet, že to teď bude lehké, varuje Fořt po první výhře Boleslavi

Výhra na úvod může připomenout, že se vám na Hradec v play off daří. Co o ní rozhodlo?

Asi naše bojovnost. Nejprve zlepšení od druhé třetiny a pak bojovnost a obětavost, když jsme bránili náš náskok. Tým ty dvě třetiny opravdu odmakal, je to cesta, po které chceme jít.

Je z toho vítězný vstup, hodně velké povzbuzení do dalších zápasů série?

Možná, ale bereme to s pokorou, hraje se na čtyři výhry. A my si nemůžeme teď myslet, že to bude lehké.

První třetina vám moc nevyšla, od druhé jste hráli mnohem lépe. Co jste si řekli v kabině?

Že musíme něco změnit, nešly nám třeba souboje. Změnili jsme to a zlepšili se.

V úvodu zápasu jste hráli brzy po sobě tři přesilové hry, jak to podle vás nebouralo nadějný vstup Hradce do zápasu a vám naopak pomohlo?

Hlavně to trochu nabourá hru týmu, který hraje oslabení. Někdo na ně chodí, někdo ne, celé se to trochu rozhází.

Boleslavský útočník Steve Moses překonává Stanislava Škorvánka.

Ve třetí třetině jste bránili těsné vedení a byli jste úspěšní.

Na jednu stranu mě těší, že jsme soupeře nepustili do žádných velkých šancí. Na druhou stranu se musíme podívat, co jsme dělali špatně, protože někdy to bylo přece jen těsné a takhle to příště nemusí vycházet.

Velkou oporou byl brankář Furch. Co na jeho výkon říkáte?

Kdo zná jeho čísla a viděl v této sezoně alespoň jeden náš zápas, tak musí vidět, že Furch je prostě Furch. Opět to potvrdil.