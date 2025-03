Prémie za postup pro Hradec? V semifinále by ho čekal souboj s rivalem od vedle

Žádná jiná varianta před Hradeckými teď už není: buď vyřazení, nebo Pardubice!

První šanci na postup budou mít ve středu. Po třech výhrách v řadě, kterými sérii otočili z nepříjemného stavu 0:2 na 3:2. „Rozhodně se nám tam pojede lépe,“ pouze poznamenal kapitán týmu Tomáš Pavelka k otázce, jak blízko je postup a po něm třaskavá série ze sousedy z Pardubic.

Že v případě postupu do semifinále narazí Mountfield právě na Pardubice, se definitivně rozhodlo krátce poté, co si Hradec připsal v sérii s Mladou Boleslaví třetí výhru. Na ni totiž navázala pražská Sparta, která na svém ledě porazila Třinec a tím šampiona posledních čtyř extraligových ročníků poměrem 4:1 na zápasy vyřadila.

Už o den dříve Pardubice výhrou v Českých Budějovicích potvrdily svoji dominanci v této sérii, soupeři totiž nepovolily ani jeden zápasový úspěch. Do semifinále tak postoupily první, a to jako třetí tým po základní části.

Pokud se k nim, případně v pátek přidá Hradec, bude zbývající série mezi Kometou Brno a Karlovými Vary rozhodovat jen o tom, koho bude mít v semifinále za soupeře Sparta.

Pro Mountfield a jeho fanoušky by série s největším rivalem byla ohromnou výzvou. Poprvé od svého příchodu do Hradce před 12 lety si ji v play off vyzkoušel před rokem. Tehdy to bylo ve čtvrtfinále a v něm Pardubičtí poměrem 4:1 na zápasy potvrdili roli favorita.

Petr Čajka z Mladé Boleslavi bojuje o puk proti hradecké přesile.

Favoritem by patrně byli i v letošním semifinále. Hlavně kvůli neutuchajícím ambicím klubu vrátit do Pardubic titul, což se jim loni po finálové prohře s Třincem nepodařilo.

Dvě věci ale mluví ve prospěch Mountfieldu. Jednak byl v základní části úspěšnější než soupeř, kterého třikrát porazil a jen jednou s ním prohrál.

Navíc skvělý finiš v ní ho vynesl na druhou příčku právě před něj. První dva zápasy by tak sehrál na domácím ledě, což by platilo i v případě, že by série došla do rozhodujícího, sedmého duelu.

Přestože to po pondělní výhře 4:2 nad Mladou Boleslaví v pátém duelu čtvrtfinále vypadá nadějně, potřebuje Hradec ještě jednou soupeře porazit.

A podle kapitána Pavelky musí být obezřetný, aby o pracně vybojovanou výhodu nepřišel. „Každá chybička může utkání rozhodnout. Vítězství jsme utrpěli, nevím, jak bych to jinak popsal,“ reagoval na to, že třeba právě poslední výhra se rodila hodně ztěžka.

Každopádně to vypadá, že hráči už vědí, kudy v zápasech s Boleslaví vede cesta k úspěchu. „Musíme dál hrát naší hru a případně zareagovat na to, pokud oni udělají nějakou změnu.“

Podobné je to i s překonáváním mladoboleslavského brankáře Furcha, což byl pro Mountfield v prvních dvou utkáních takřka neřešitelný problém.

„Tři góly, které jsme mu teď dali, jsou super (čtvrtý Hradec vstřelil při power play soupeře). Víme, jak tomu pomoct, ale záleží na tom udělat to, co si říkáme,“ uvedl kapitán.