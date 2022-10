Hradecký manažer Kmoníček: Nakupovat dál nejde, platit musíte i zraněné

Že by ale hradecký Mountfield dál vyslyšel volání svých fanoušků po tom, aby v této chvíli přišli i další hráči, o tom ve větší míře nemůže být řeč.

Možná se sice ještě někdo nový v hradeckém dresu v příštích dnech objeví, ale půjde spíše o výjimku.

„Mám nějaký finanční budget, v kterém se pohybujeme. Určitě není oproti loňské sezoně navýšený, spíše je nižší,“ říká o nelehkém období hokejového Mountfieldu jeho generální manažer Aleš Kmoníček, „nechceme utrácet nad rámec našich možností v sezoně, v níž se zvyšují všechny vstupy, a naše příjmy nerostou stejným tempem.“

K tomu přidává ještě jednu finanční okolnost, kterou si klub přinesl z loňské sezony, v níž ovládl základní část extraligy. „Hodně hráčů mělo loňskou smlouvu nadstandardní a díky tomu se dostali letos na vyšší peníze. Právě toto navýšení u mnoha hráčů se přibližně rovná platu Ahtiho,“ připomíná manažer loňského kanonýra týmu, Fina Oksanena v souvislosti s voláním fanoušků po tom, aby někdo podobný do týmu přišel i nyní.

V současnosti téměř havarijní situace na Mountfield najížděla plíživě od konce přípravného období, které tým vyplnil zápasy v Lize mistrů. Se vstupem do extraligy nabírala na síle a minulý týden zatím gradovala. V pátek proti Olomouci, s níž Hradec 0:3 prohrál, chybělo osm hráčů. Obránci Blain, Filip Pavlík a Gaspar a útočníci Perret, Kelly Klíma, Lalancette, Zachar a Pilař. Kelly Klíma včera v Mladé Boleslavi hrál a tipnete, kdo ze zbývajících by se dostal do sestavy kouče Martince, kdyby byl zdravý? Odpověď je jednoduchá, všichni.

I to je jeden z logických důvodů, proč vedení Mountfieldu nechce a ani nemůže současnou situaci řešit dalšími nákupy. „Současných osm zraněných hráčů se bude v průběhu následujících týdnů a měsíců vracet do sestavy. A tyto hráče platíte, i když po více jak měsíci na nich lehce a spíše zanedbatelně šetříte,“ vysvětluje Kmoníček a přidává další logický dovětek: „co s těmito novými hráči uděláte, když vám marodi naskočí do sestavy?“

Kevin Klíma si brání kotouč před dotírajícími hráči Olomouce.

Řešením jen kratší angažmá a spíše z ciziny

Proto i příchod finského obránce Huttuly zatím zdaleka není angažmá na delší období, ale jen měsíční zkouškou zvanou try-out, po níž se uvidí. „Můžeme se pak rozhodnout a reagovat i na vývoj návratu zraněných hráčů,“ uvedl manažer.

Ten zároveň přiznává, že v současné situaci klubu nezbývá prakticky nic jiného než se po případné výpomoci ohlížet v zahraničí. I to ale podle něj má svá úskalí: „V tuto chvíli jsou na trhu hráči, kteří úplně TOP nejsou, protože by jinak angažmá měli. Navíc drtivá většina z nich ještě nikde v této sezoně nehrála, takže jdete v případě jejich angažování do rizik, kterých je právě u cizinců více.“ A český trh? „Začínají se objevovat zajímavá jména, ale prozatím jen na trejdy, což v naší situaci nepřipadá v úvahu,“ uvedl manažer.

A již zmíněný Kolín, jehož hráči ve velkém doplňují prořídlé řady hradeckých hráčů? „Na naši současnou marodku doplácí, ale na druhou stranu to je jeden z hlavních úkolů či údělů rezervního týmu. Že to ale bude takto masivní, jsme opravdu nemohli předpokládat,“ říká na adresu prvoligového týmu Kmoníček.

Kolín do sezony výborně vstoupil, jak se ale začala množit výpomoc Hradci, ztrácel lesk i body. Všech pět dosavadních říjnových zápasů prohrál a k tomu víkendovému do Sokolova ani neodjel, soupeř přistoupil na jeho odložení.