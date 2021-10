Body s charakterem i odřeným zadkem. Fungujeme, cítí hradecký vůdce Smoleňák

Jen dva body ztrácí Mountfield na vedoucí Mladou Boleslav a má zápas k dobru. „Body na startu se počítají, jsou důležité, bereme je s pokorou a vážíme si jich,“ tvrdí tahoun týmu. „Ale moc dobře víme, že jsme je někdy získali s odřeným zadkem a někdy zase poztráceli naší vinou. Je ještě spousta věcí na vyladění.“

Loni to pod Vladimírem Růžičkou drhlo, zrovna Smoleňáka odstavil během play off. Ambiciózní mužstvo nepřešlo čtvrtfinále a mise kouče mistrů světa skončila. Navrátilec Martinec má na mužstvo pozitivní vliv. „Jsem ohromně rád, jaký máme charakter. Ta týmovost musí být vidět i z tribuny,“ tuší čtyřiatřicetiletý útočník.

A nejde jen o týmovost, ale i o herní projev. „Systém je ušitý na míru týmu, který se tady poskládal. Někteří trenéři se snaží sázet na styl, do kterého mu hráči nepasují. Současní kouči po nás ovšem chtějí hokej, který víme, že funguje. A hlavně jako tým věříme systému i trenérům. A o tom to je. Když hraje tým pro trenéry a trenéři žijí s týmem, musí to být znát,“ naznačil Smoleňák, že loni to asi až tak nebylo. „My máme hokej založený na náročnosti, pohybu, týmovosti.“

Zarputilost Mountfield projevil i v Litvínově, kde dokázal otočit z 1:3 na 4:3 velkým tlakem v poslední části. „Začali jsme dobře, ale od druhé třetiny jsme s domácími začali hrát hokej nahoru dolů, to je voda na jejich mlýn. Chtějí, ať s nimi soupeři lítají, umí to potrestat. My ani neprohrávali souboje, protože jsme do nich nechodili. Když jsme to zlepšili, výsledek jsme obrátili,“ pochvaloval si kapitán.

Dvakrát skóroval on a Jordann Perret. „Jsem rád, že jsem se trefil po celkem dlouhé době,“ řekl autor čtyř letošních zásahů. „Všichni ví, že nejsme tým o jednom hráči. Musíme hrát týmově. Dokážeme to charakterem obracet, ale musíme se vyvarovat hluchých míst.“

Pro Hradec Králové je teď Verva oblíbeným soupeřem, porazil ji už podeváté v řadě. „Do Litvínova se blbě jezdí, nikdo sem nechce, ať kvůli cestě nebo fanouškům, kteří jsou taky na nějaké úrovni,“ rýpl si do příznivců, od kterých si vyslechl řadu nadávek. „Není příjemné tady hrát, o to víc si člověk cení, když odveze body. A ta úspěšná série s nimi? Asi úplněk, nevím.“

Smoleňák si myslí, že Litvínov je mužstvem dvou legend. „Mají tým plus minus o dvou hráčích, Hüblovi a Lukešovi, kteří to táhnou už nějaký pátek. Když je pohlídáme a dáme si bacha, tak jsou ostatní kolikrát překvapení, že to nejde. Na ty dva se musí hrát tvrdě a vytřískat z toho maximum.“

Mountfield vytřískal tři body a posun na druhé místo tabulky.