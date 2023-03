Tvrdý střet v Liberci. Prasárna, soptil Flynn. Okuliar reagoval: Přifilmoval to

„Víc bych to snad ani nekomentoval, zpětně jsem to ještě neviděl, ale kdyby to bylo „lépe“ trefené na hlavu, je to na ukončení kariéry,“ nešetřil soupeře po páteční porážce 1:2 Flynn.

Ač hráč Liberce bývá klidný, není tomu v letošních vyřazovacích bojích poprvé, co se rozohnil.

V Plzni se během pozápasového rozhovoru po 4. utkání předkola pustil do vulgární slovní přestřelky s fanouškem Indiánů, který Bílé Tygry – i Flynna konkrétně – obviňoval ze simulování.

Nyní se také Okuliar na Twitteru odvolával na to, že ryšavý útočník pád přihrál: „Z jeho strany to bylo trochu přifilmované, jelikož v dalším střídání naskočil na led.“

Nepopíral však, že protivníka dohrál pozdě.

„Souhlasím s tím, ale nejsem si vědomý, že bych mu mířil na hlavu... Během přestávky jsem se mu také omluvil.“

Hradecký útočník Oliver Okuliar slaví gól s Kevinem Klímou (34).

„Co jsem se o přestávce díval, byl to zbytečný faul, ale nevymykal se zákrokům, které v play off běžně vidíme,“ zastal se Okuliara kouč Hradce Tomáš Martinec.

Slovenský útočník v zápase vyfasoval dvouminutový trest a je otázkou, zdali ještě nebude dodatečně suspendován disciplinární komisí.

Jeho tým v sérii vede 3:1 a v neděli může před vlastními fanoušky slavit postup do extraligového semifinále.

Flynn ale avizuje, že Severočeši směrem k pátému duelu ještě přitvrdí: „Určitě, když nás tam tak řežou.“

A ještě jednou se vrátil k ostrému souboji: „Když někdo udělá takový zákrok, je tam rozhodčí, aby držel nějakou lajnu. Jestliže to ale jednomu týmu projde, úplně vidím, že tomu druhému už ne. Hlavně musíme hrát náš hokej, ještě jsme neukázali, co umíme.“