Hattrick, nebo ne? Tamáši se jím nezabýval, řešil hlavně další výhru

U jeho poslední trefy totiž byla ve hře možná teč spoluhráče Patrika Miškáře. „Říkal, že ho to trefilo do hokejky, takže jeho gól. I tak se mi zápas povedl,“ uvedl hokejista, jenž po cenné výhře čekal na to, zda si do statistik zapíše tři branky a jednu asistenci, či dva góly a dvě přihrávky. V obou případech ale úctyhodné čtyři body.

Hradec si i díky vám zajistil při odchodu na vánoční svátky posun na třetí příčku. Oprávněná spokojenost, co říkáte?

Maximální. Bylo to náročné, ale hlavní je, že jsme skóre otočili a doma jsme přidali do tabulky další výhru.

Skoro celou druhou třetinu jste ale prohrávali, vyrovnat se vám podařilo až těsně před přestávkou. Po ní už jste vládli. S jakou taktikou jste do poslední části šli?

Řekli jsme si, že musíme víc střílet. I z méně ideálních situací, protože se to příhodně odrazí. Vyplatilo se to.

Hodně vám pomohl gól ještě z druhé třetiny, kterým jste 12 vteřin před jejím koncem vyrovnali. Souhlasíte?

Důležitá branka, navíc chvíli před sirénou. Domluvili jsme se na signálu a dokonale to vyšlo.

Vyrovnaný a vyhecovaný zápas. Dobrá příprava na play off?

Přesně tak. Jsme za půlkou soutěže a leden bude klíčový. Snažíme se urvat co nejvíc bodů, každý zápas je teď důležitý.

Souboj u mantinelu v zápase Hradce Králové s Kometou Brno.

Na ledě to často opravdu jiskřilo. Máte rád takové zápasy?

Mám i proto že takto vyhecované zápasy už opravdu připomínají play off. Hrálo se tvrdě, systémově a v tempu, což mi vyhovuje.

Hráli jste ve speciálních vánočních dresech, co jim říkáte?

Že jsou skvělé. Klidně bych si jeden koupil. Doufám ale, že mi nechají tento ze zápasu.

Na domácím ledě jste vyhráli podvanácté za sebou. Čím to podle vás je, že jste tak úspěšní?

My jsme silní, když hrajeme svůj hokej a to se nám doma daří mnohem víc než venku. Chceme, aby soupeři vždy cítili náš tlak. Dneska se to dařilo i proto, že byl skoro plný dům, skvělá atmosféra. To nás vyhecovalo.