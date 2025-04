Případný prodej extraligy kvůli finančním těžkostem je zatím zcela vyloučen. Město se s Mountfieldem dohodlo na podpisu akcionářské smlouvy do konce sezony 2025/26 a už nyní se mluví o jejím prodloužení. Lepení ztráty rozhodně nepotěší. Zastupitelé nedávno téměř jednohlasně odsouhlasili osmimilionový příspěvek na sanaci ztrát a stejnou sumu pošle prodejce zahradní technik. Klub tak formou příplatku mimo základní kapitál dostane dohromady 16 milionů.

Deset milionů by mělo okamžitě jít na umoření loňské ztráty, zbývajících šest milionů na vyrovnání očekávané ztráty v právě skončené sezoně. Podle primátorky a současně předsedkyně dozorčí rady klubu Mountfield HK Pavlíny Springerové (HDK) ztráta však bude určitě ještě vyšší.

Do plusových čísel se hokejový Hradec s největší pravděpodobností nedostane ani v další sezoně. Druhá příčka po základní části extraligy totiž přináší návrat Ligy mistrů a s ním spojené vysoké náklady.

Příchod třetího akcionáře?

Město kvůli ekonomické stabilizaci hokeje zároveň otvírá téma, které aktuálně řeší ve fotbale, kde je k mání 89 procent akcií klubu FC Hradec. Jediným zájemcem je společnost Fotbal HK 1905, za kterou stojí bývalý reprezentant Ivo Ulich, držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd a podnikatel Ondřej Tomek. Také s hokejem by měl pomoct významný partner.

„Do budoucna stojíme před otázkou, zda se podaří nalézt nějakého většího partnera, který by vstoupil i do akciové struktury a byl by třetím akcionářem. Určitě je to téma k diskusi,“ řekla primátorka.

Trenér Tomáš Martinec z Hradce Králové udílí pokyny hráčům.

„Samozřejmě, že hledáme další zdroje, je to velké a aktuální téma. Jsme rádi, že peníze zvýšil i kraj, hledáme však i v soukromém sektoru. Doufám, že to vyřešíme, aby klub na tom byl finančně lépe než nyní,“ uvedl člen představenstva Mountfieldu HK zastupitel Denis Doksanský (ANO).

Škrty = ústup z výsluní

Zastupitelé zatím klub drží, osmimilionovou podporu v dubnu jich schválilo 33 z 35 přítomných. Jenže tato náklonnost se může změnit už po komunálních volbách v roce 2026. Oba akcionáři začali ztrátu látat vloni na podzim, když každý poslal 2,5 milionu a město prosadilo důkladnou kvartální analýzu hospodaření. Finanční zdraví sportovního klubu je však značně pohyblivé, protože souvisí zvláště s výkony a přízní diváků.

„Tato situace nás netěší, navíc nevíme, v jaké ztrátě skončíme letos. Každopádně to, co nás bezpochyby v příští sezoně čeká, je nejen extraligová hokejová sezona, ale i Liga mistrů, což je další velký náklad, na který se budeme muset nějakým způsobem připravovat a počítat s ním. Na ekonomiku se do příští sezony musíme velmi zaměřit. Udělali jsme detailní rozbor, je však potřeba říct, že nákladové položky nejsou jednoduše snížitelné tak, abychom se dostali na částku, která nás dostane z červených čísel, a zároveň abychom zůstali konkurenceschopným klubem. Protože když provedeme nějaké razantní škrty, nemůžeme počítat s tím, že budeme hrát semifinále,“ varovala Pavlína Springerová.

Chtělo by to přes 200 milionů

Pravda je, že roční rozpočet Mountfieldu činí 140 až 150 milionů korun, tedy lehký extraligový podprůměr. Například nedávný semifinálový soupeř z Pardubic pro letošní sezonu může počítat s rekordním rozpočtem přes 350 milionů.

„Je jen pár klubů, které jsou na tom ještě hůř. Určitě by bylo ideální, kdybychom byli nad 200 miliony ročně. Jestliže chceme hrát na nějaké úrovni, musíme mít odpovídající hráče,“ upozornil Denis Doksanský.

Podle něj je semifinálové měření sil s pardubickým Dynamem dobrou vizitkou: „Protože máme třetinový rozpočet na hráče. To samo je udivující i potěšující. Každopádně se to snažíme řešit a já bych proto chtěl apelovat na nás na všechny, abychom až budeme schvalovat další akcionářskou smlouvu, my i Mountfield mohli navýšit příspěvek, který do klubu dáváme.“

Zisk naposledy v roce 2021

Obětí nutného šetření se stal i hokejový Kolín, tedy partnerský prvoligový klub. Hradec už vloni svou podporu farmy snížil z osmi milionů na polovinu a Kolín počítá, že se finančně odstřihne. „V tomto ročníku už jsme se jako klub hodně osamostatnili od Hradce Králové a od příští sezony by mělo být toto osamostatnění zcela dokončeno,“ uvedl ředitel sportovního úseku kolínského klubu Lukáš Krejčík.

Radost hradeckých hokejistů po gólu v šestém semifinálovém utkání s Pardubicemi.

K finančnímu ozdravění by mohla přispět také dohoda Hradce s Mountfieldem, že oba akcionáři klubu zvýší svůj pravidelný roční příspěvek o deset procent na 24,75 milionu korun. Celkový příspěvek by vzrostl o 4,5 milionu na 49,5 milionu. Náklady klubu v sezoně 2023-24 dosáhly 192 milionů, výnosy byly 177 milionů. V posledních třech účetních obdobích ztráty dosáhly 36 milionů. Naposledy byl klub ziskový v sezoně 2020-21, kdy vykázal zisk 1,2 milionu korun.