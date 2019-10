Po výhře přišla ztráta. Rychlý gól vzal vítr z hradeckých plachet

A jak nešťastně začal, tak také po jeho dlouhý zbytek probíhal. Jen necelé dva dny poté, co sympatickým způsobem Hradečtí porazili 2:0 Mladou Boleslav se přesvědčili, že navázat na výkon, který zaujal, není jednoduché.

Byla z toho porážka 1:3. „Nebruslili jsme tak dobře jako v pátek, nohy nám tolik nešly. A největší rozdíl mezi námi a Karlovými Vary asi byl v předbrankovém prostoru. Zatímco my jsme se tam moc neprosazovali, soupeři to šlo,“ konstatoval Petr Svoboda, jeden z asistentů hradeckého kouče Martince.

Gól byl opravdu jen začátkem poměrně nečekaného trápení. Klíma, jenž se nachomýtl ke ztrátě puku před inkasovanou brankou, se ještě v úvodní desetiminutovce nechal dvakrát vyloučit a to se týmu těžko dostává do tempa.

„Branka nám trochu vzala vítr z plachet,“ myslí si Svoboda. Výsledek? I přes nějaké šance měl k brance znovu blíž nenápadný soupeř, jenž nakonec třetinu zakončil s tím, že na branku domácích vyslal třináct střel, zatímco oni jen sedm. Přitom v pátek Hradečtí jen za druhou část hry zaměstnali gólmana soupeře jednadvaceti pokusy.

Od druhé třetiny jejich střelba sice houstla, ale nic platné, brankář Novotný byl neomylný. „Chtěli jsme hlavně přežít vstup do zápasu a první třetinu, což se nám i díky šťastné brance povedlo. A hodně nám pomohl brankář Novotný,“ uvedl Tomáš Mariška, jeden z trenérů Karlových Varů.

Hradečtí Novotného překonali až deset minut před koncem zápasu, ale k vyrovnání už nedošli. Naopak při hře bez brankáře se přesně trefil hostující Rachůnek a svým druhým gólem v zápase definitivně rozhodl.

„Tohoto vítězství si hodně vážíme, protože Hradec má silný tým a odsud se body vozit nebudou,“ sdělil Mariška.

Hradci ve dvou domácích zápasech na konci týdne chybělo víc vstřelených branek. Dvě páteční na výhru nad Mladou Boleslaví stačily, jedna nedělní proti Karlovým Varům už ale ne.

„Na začátku sezony jsme dostávali hodně gólů, takže jsme se na bránění hodně v tréninku soustředili. To se teď zlepšilo, ale přestali jsme zase góly dávat. Přitom i dnes jsme příležitostí měli dost,“ uvedl hlavní kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec.

Pro Hradec to byla čtvrtá porážka z pěti posledních extraligových zápasů, vyhrál jen v pátek. „Náš tým je ale silný, věřím, že to přijde, jen se ukazuje, že extraliga je velmi vyrovnaná,“ poznamenal kouč.

Hradec to poprvé může ukázat už ve středu. Ne sice v extralize, ale v Lize mistrů, kde bude v posledním zápase základní skupiny hrát s Grazem o premiérový postup do play off v této soutěži.