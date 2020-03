Tady se jde na krev. Budeme bojovat, slibuje karlovarský Gríger

Už v předkole však stojí soupeř možná z nejtěžších, hradecký Mountfield. „Obrovsky silný a těžký protivník,“ dobře ví útočník Dávid Gríger.

Soupeř s hráči se zkušenostmi ze zahraničí i mezinárodního hokeje. Nejprve dvakrát v Hradci Králové, ve čtvrtek a případně pátek v KV Aréně. Série hraná na tři vítězná utkání. Bude-li třeba, čtvrtfinalistu ze vzájemné bitvy určí až pátý zápas v neděli. Energie chce dál, bez ohledu na hradecké kvality.

Jak rychle po páteční prohře jste přepnuli na předkolo a Hradec Králové?

Nikdo nám nemusí říkat, že základní část a předkolo jsou rozdílné fáze sezony. Tady už se jde na krev, my s tím počítáme a hodně se na předkolo těšíme.

Nejeli jste do Vítkovic, jak jste se chystali na předkolo?

Trénovali jsme opravdu víc, abychom byli připraveni. Trenéři rozhodli, že do Vítkovic nepojedeme, abychom se nezranili. My jsme hráči a rozhodnutí respektujeme. Vše jsme hodili za hlavu a snažili se připravit na předkolo.

O vypadnutí z tempa nemůže být řeč?

Jsme profesionálové, zápasy i tréninky jdeme naplno. Proti Liberci jsme šli do zápasu jako do generálky. Přes víkend jsme se snažili zregenerovat a do předkola musíme vstoupit koncentrovaní a nachystaní.

Co generálka ukázala?

Měli jsme tam pozitivní věci. Dali jsme proti Liberci tři góly, bojovali jsme do poslední sekundy o body. Měli jsme dost šancí, nastřelili nějaké tyčky. Od toho se můžeme odrazit a věřím, že v předkole nám to bude lepit víc.

Řešili jste v závěru, proti komu a kde budete předkolo začínat?

Nijak jsme to neřešili. Podle mě je úplně jedno, s kým budete hrát. Když chcete udělat nějaký úspěch, soupeře si vybírat nemůžete. Rozhodně se nejdeme šetřit. Věřím, že budeme jezdit po hubách, makat jeden za jednoho a bude to dobré.

Jak silným soupeřem Hradec Králové je?

Velmi kvalitní! Jedeme tam bojovat, i když víme o síle soupeře.

Bilance vzájemných zápasů v základní části vám nepřeje, vybavujete si nějaký?

Vím, že všechny zápasy byly strašně těžké. Ale budeme bojovat. My musíme hrát náš poctivý hokej, dobře zezadu. Jedině tak můžeme uspět.

Je klíčové přivést výhru?

Teď už je každý zápas důležitý. Každá minuta, každé střídání. Do Hradce Králové jsme odjížděli s respektem, s tím zdravým. Porvat se o vítězství. Hradci nedáme nic zadarmo, pojedeme na krev. Každý zápas chceme vyhrát a s tím samým cílem jsme v Hradci.

Má tým větší cíle pro vyřazovací boje?

Určitě jsme ukázali, že máme sílu a probojovali jsme se do předkola. Už to není vůbec snadné, extraliga je hodně kvalitní a těžká soutěž. Samozřejmě chceme jít co nejdál a rvát se o nejvyšší příčky. Takový cíl máme všichni v kabině, kvůli tomu všichni hrajeme. Proto jsme tady 52 kol dřeli a chceme dojít co nejdál a moct si říct, že to byla super sezona. Já týmu věřím, myslím, že to bude dobré.