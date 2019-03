Cibulskis podepsal v Hradci na další rok, klub si pojistil Gaspara

K pokračujícím hráčům se nově přidal i obránce Oskars Cibulskis, jenž se s hradeckým klubem dohodl na dalším ročním angažmá. Kromě něj si klub pojistil i služby dalšího beka, nadějného Michaela Gaspara.

Pro Cibulskise bude příští sezona v hradeckém dresu už třetí. „Oskars je v Hradci spokojený, což se projevilo v bezproblémové dohodě na jeho setrvání. Pro nás je to jeden z nejdůležitějších hráčů defenzívy,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Cibulskis je tak dalším článkem v obraně hradeckého týmu z této sezony, která hrála v téměř stabilním složení a v téměř neměnném by měla pokračovat i v té příští. Jediný, kdo v současnosti nemá kontrakt i na příští extraligový ročník, je Dominik Graňák.

Klub však hodlá zapracovat do obrany také mladého Gaspara. Devatenáctiletý bek působil v tomto ročníku v prvoligových Litoměřicích, bohužel ho však přibrzdilo zranění na mistrovství světa juniorů. Od té doby do utkání nenaskočil, na novou sezonu by ale měl být připraven.

„Měl velkou smůlu v podobě vleklého zranění z mistrovství světa, které ještě stále není doléčeno. Považujeme ho ale za velmi perspektivního hráče, dohodli jsme se s ním na dlouhodobé smlouvě a pevně věříme, že se již v nové sezóně stane důležitým členem A-mužstva,“ uvedl manažer.