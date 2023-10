Sezona po loňské slávě? Hradečtí hokejisté jsou na tom po první čtvrtině lépe

Tak se pro hradecké hokejisty vyvíjela první čtvrtina základní části sezony, v níž navazují na historický loňský úspěch.

Co v ní potkalo obhájce stříbra a s čím dnes vyjedou hokejisté Mountfieldu domácím zápasem s brněnskou Kometou do čtvrtiny druhé? Nabízí se srovnání právě s tou zmíněnou minulou, na jejímž konci bylo finále play off?

Start připomíná pomalý rozjezd ke slávě



Devatenáct bodů po třinácti zápasech a sedmé místo. Že to je pro obhájce stříbra málo? Možná, ale je to o bod víc než v té stříbrné sezoně loňské. Také před rokem totiž Mountfield začal nevýrazně. Snad i proto není důvod k panice, vždyť to až k úplné špici tabulky není moc daleko. A stesky na špatnou produktivitu? Loni byla v této fázi sezony ještě horší. Času na změnu k lepšímu je ještě hodně.

Nahoru dolů, střídavě oblačno, chybí série úspěchů



První dva zápasy navnadily, pak se to střídalo, občas bylo lépe, občas hůře. Právě tahle nevyrovnanost výkonů, či spíše bodových zisků, zatím drží Mountfield v lepším průměru, ale nepouští ho výš. „Je to takové nahoru dolů, potřebujeme sérii, která nás posune nahoru,“ komentoval vystoupení týmu v úvodní čtvrtině brankář Bartošák. Hlavně druhá část prvního kola vzájemných zápasů přinesla výsledkové paběrkování. Je třeba ale poznamenat, že se s výjimkou úplné špičky nevyhnula snad nikomu.

Domácí hrad zatím není pevný, nic nového

Hned v prvním domácím utkání nové extraligové sezony Hradečtí po výborném výkonu přemohli nebezpečný Liberec a fanoušky tím navnadili na to, že se z Hradce letos body vozit nebudou. Zatím - až na zatím poslední zápas, v němž Mountfield zdolal Vítkovice - je však pravdou opak. Většinou, i když neochotně, body rozdával. „Bohužel po výhrách v úvodních dvou kolech jsme doma několik zápasů zbytečně prohráli a přišli o hodně bodů,“ posteskl si Bartošák. Zda opravdu zbytečně, je otázkou. Avšak čtyřikrát za sebou doma prohrát a do tabulky si z těchto zápasů připsat pouze dva body, je rozhodně i pro fanoušky těžkou ránou. Před rokem to ale nebylo o moc lepší a nakonec z toho byla sláva

Těžká a nikoliv příliš úspěšná dřina po základní hrací době

Základní doba zápasu skončila, samotný zápas ale nikoliv. Tohle museli hokejisté hradeckého Mountfieldu absolvovat v úvodních třinácti kolech tohoto extraligového ročníku hned pětkrát. Zvlášť poslední zářijový týden byl v tomto směru výživný, od třetího do pátého kola odjížděli hráči z ledu hodně unavení, třikrát za sebou se totiž v základní hrací době nerozhodlo. Těžší to pro ně bylo i proto, že ani jeden zápas pro ně neskončil výhrou, ve všech třech případech získal druhý bod soupeř. Mountfield sice bodoval, ale i při velké dřině se bodový účet narůstal velmi pomalu.

Okuliar, Blain, zdáli Pavelka, a pak už nic

Hokejisté Hradce se radují z branky Olivera Okuliara.

Jde o trochu nadnesenou poznámku, která se týká produktivity týmu. Bohužel ale zatím platí. Na jedné straně Oliver Okuliar, jeden z nejlepších střelců celé soutěže, Jérémie Blain, nejproduktivnější obránce celé soutěže, a k nim se přidal ještě další bek Tomáš Pavelka, zatímco ostatní v produktivitě zatím jen paběrkují. U mužstva, které spoléhá na týmovost, je to až překvapivě černobílé. Krásně to dokumentuje statistika útočníků: Okuliar – deset gólů, ostatní – dva a méně. Možná tam bude zakopán ofenzivní pes, ten ale má šanci být vykopán. Vždyť Perret, Miškář, Eberle, Radovan Pavlík a další jistě schopnosti v sobě mají, lze proto očekávat, že se v nich i v této sezoně dříve nebo později probudí.

Jistota v brance, kvalita se umí prosadit

Patrik Bartošák hájí branku Hradce.

Mountfield neměl v minulých sezonách s brankáři problém, vždycky byla k dispozici dvojice, která tým uměla podržet. Letos je to podobné, byť příchod Patrika Bartošáka provázely zvláštní storky. Jenomže na ledě ukázal, jak cenný může pro tým být. Určitě svými výkony, ale i týmovým nastavením v hlavě. Po prohraném zápase v Plzni, který předcházel výhře nad Vítkovicemi v posledním kole úvodní čtvrtiny, neváhal sebekriticky přiznat: „Kdybych chytil něco navíc, mohli jsme vyhrát.“ Sympatické konstatování od borce, který si sice v kariéře několikrát došel pro průšvih, ale jemuž hokejová soudnost nechybí.

Nečekaná síla v přesilovkách, lepší jen jeden tým

O tom, jestli je nebo není nečekaná, se dá polemizovat. Tradiční stesky, že to v nich nejde a že si jimi tým neumí pomoci, byly také letos slyšet, ale statistika ukazuje, že nejsou tak úplně na místě. Mountfield totiž zatím v této sezoně ke vstřelení branky využil téměř každou třetí početní výhodu, jeho procentuální úspěšnost v nich se blíží 28 procentům. Lépe na tom je pouze Mladá Boleslav.

Hvězda, kterou bude asi opravdu těžké udržet

Už po minulé sezoně se spekulovalo o tom, že mu bude hokejově malý nejen Hradec, ale i celá Evropy. Oliver Okuliar, talentovaný mladík, od kterého se toho po loňském příchodu dost čekalo, i když s možnou dávkou nejistoty, dokázal svou velmi dobrou kvalitu. Nyní v tom úspěšně pokračuje. „Má na to být nejlepším střelcem ligy,“ je přesvědčen Patrik Bartošák, jeho letos nový parťák v brance. Jako gólman by o tom měl vědět své. Uvidíme, s čím nás kanonýr týmu bude překvapovat i nadále. Pro Mountfield a jeho góly je Okuliar v současnosti těžko nahraditelný.