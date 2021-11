Rekord na dosah. Hradec zkusí ukázat, že ho přestávka nezastavila

Po už tak skvělé sérii sedmi výher, kterou Mountfield završil vítězstvím v prestižním derby v Pardubicích v posledním kole před následnou dvanáctidenní zápasovou přestávkou, jim v cestě za rekordní výhrou stojí Plzeň.

„První utkání s nimi jsme prohráli, takže jim to musíme vrátit,“ věří obránce hradeckého mužstva Radim Šalda, jenž ale dnes pravděpodobně znovu změní hokejovou profesi, vzhledem k některým zraněním se totiž už poněkolikáté v této sezoně posune do útoku.

ONLINE: Hradec vs. Plzeň podrobná reportáž od 18:00

Právě příběh nadějného beka, jenž si své tradiční místo musí hájit občas na farmě v Kolíně a občas v hradeckém útoku, může dobře charakterizovat hradeckou pohodu posledních týdnů.

Rekordní série výher 2017/2018 – 7 výher od 9. do 16. kola, všechny za tři body

2018/2019 – 7 výher od 2. do 8. kola včetně vloženého zápasu se Spartou, v něm jediném Hradec vyhrál až po prodloužení

2021/2022 – 7 výher od 16. do 23. kola, dvakrát šlo o výhru v prodloužení, v dnešním zápase s Plzní (18) tedy půjde o osmou celkově

Nesebrali jim ji ani rivalové z Pardubic, kteří před necelými dvěma týdny na domácím ledě ještě tři minuty před koncem právě nad Mountfieldem vedli 3:1. Jenomže Hradec stačil při hře bez brankáře vstřelit dva góly a v prodloužení i vítězný. A tak jedinou otázkou před dnešním utkáním zůstává, zda Mountfieldu spíše než soupeři lačnící po tom, aby mu sérii překazili, neuškodila reprezentační pauza. „V poslední době se nám dařilo a budeme se snažit, aby to tak i pokračovalo. O to máme větší chuť se do toho vrátit,“ věří Šalda před zápasem, v němž jeho tým narazí na soupeře, který také prochází povedenou sezonou. Půjde o střet druhého se čtvrtým.

Mountfield v době pauzy nejprve chvilku vydýchával náročný program, poté se pustil do tréninků, na které v zápasovém rytmu není moc času. V téměř kompletním složení, odlišnosti v programu měli jen někteří borci, již pomáhali farmářskému Kolínu v 1. lize, a pak také například brankář Štěpán Lukeš. On jediný z úspěšného týmu zasáhl do vystoupení české reprezentace na Karjala Cupu, kde si zachytal ve dvou zápasech.

Zda na to naváže dnes proti Plzni, ale zdaleka není jasné a spíše k tomu nedojde. Před reprezentační přestávkou ho totiž z branky vystrnadila letní posila Kiviaho a po pěti výhrách, na kterých se Fin podílel, asi trenéři nebudou mít důvod něco měnit.

„Trošku mě to mrzí, protože jsem si říkal, že už bych konečně mohl v té bráně být déle. Ale tohle je na trenérech, takže nezbývá než to respektovat,“ komentoval Lukeš své nulové vytížení před reprezentačním debutem, po němž se dnes na klubové úrovni asi moc nezmění.

A soupeř? Trochu jiný příběh. Na reprezentační pauzu pravděpodobně čekal jako na smilování, protože před ní třikrát prohrál. Vyplatilo se, ve středu si ve Vítkovicích spravil náladu a po výhře přijede v daleko lepším rozpoložení.