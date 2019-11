Góly dál chybějí, trejdy ale v Hradci ještě nebudou. A přestupy?

Byla z toho v Mladé Boleslavi porážka 0:1, která jen potvrdila, až na zápas s Litvínovem, střeleckou dietu hradeckého mužstva. Když nepočítáme již zmíněný nedělní duel s Litvínovem, Mountfield ve zbývajících šesti posledních zápasech vstřelil pouhých sedm gólů. Není tak divu, že všechny prohrál a získal v nich jediný bod.

„Jsme připraveni přivést kvalitní hráče do útoku, kteří by nám mohli zvednout naši žalostnou produktivitu. Na tomto případném doplnění kádru pracuje sportovní manažer společně s trenéry,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček na klubových stránkách na dotaz, co se současným stavem hodlá vedení dělat.

O možných výměnách, jež by přivedly hráče, kteří by Mountfieldu se střílením gólů pomohli, se spekuluje už několik týdnů. S každým dalším neúspěchem se patrně přibližují realizaci, na tu si ale fanoušci budou pravděpodobně muset pár zápasů ještě počkat. Vyplynulo to z jednání představenstva klubu na konci minulého týdne.

„Klasické trejdy minimálně do reprezentační přestávky nepřijdou, jelikož jsme se rozhodli nikoho do této doby z našeho klubu neuvolnit. Všichni hráči by se teď měli pokusit dostat klub z této nekomfortní situace, na které mají velký podíl,“ vysvětlil Kmoníček.

Hradec Králové v extralize Po úterní porážce 0:1 v Mladé Boleslavi má po 23 odehraných zápasech 30 bodů a patří mu 8. místo. Na šesté, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále play off, ztrácí 8 bodů. Na jedenácté, jež nezajišťuje účast ani v předkole, má náskok pěti bodů.



Úterní porážka byla druhým zápasem sezony, v němž Mountfield nedal žádný gól. Poprvé se mu to nepodařilo v září v Třinci (0:4).



Tento a příští týden, které předcházející druhé reprezentační přestávce, sehraje čtyři zápasy: v pátek v Karlových Varech, v neděli doma s Olomoucí, za týden v pátek ve Zlíně a v neděli doma s Vítkovicemi

Ve hře by ale ještě mohly být klasické přestupy. „Pokud chceme hrát o titul, potřebujeme nejen střelce. Ty v mužstvu máme, ale potřebujeme minimálně dva tvořivé hráče, kteří by ty střelce probudili a kteří by jim to naservírovali tak, aby to mohli uklízet do brány,“ uvedl nedávno sportovní manažer klubu Jaroslav Bednář.

Mountfield letos prožívá výsledkově nejméně podařený vstup do základní části od chvíle, kdy v roce 2013 přišel do Hradce Králové. Sezonu sice nezačal špatně, po úvodní prohře s Libercem totiž čtyřikrát za sebou vyhrál, pak ale začaly bodové úspěchy přibývat daleko pomaleji. Od konce zmíněné úspěšné série v dalších osmnácti zápasech vyhrál jen šestkrát, z toho pouze ve čtyřech případech v základní hrací době.

Klub proto uprostřed tohoto období přivedl jako druhého hlavního kouče Vladimíra Růžičku, nyní by mohly na řadu přijít přesuny hráčů. A to i s výhledem na další sezonu, v níž by se měl tým prezentovat jinak než v té letošní.

„Už teď intenzivně pracujeme na filozofii a změně stavby týmu. Doufejme, že to vedení odsouhlasí a že od příští sezony se to povede a že přivedeme top hráče,“ uvedl k tomu sportovní manažer Bednář.

V současnosti trenéři hledají především co nejúdernější složení útoků. Ty málokdy hrají dva zápasy za sebou ve stejné složení. „Momentálně máme pět útočníků navíc přes základní sestavu. Trenéři, respektive Vláďa Růžička, jim řekli, že se prostřídají, že všichni dostanou prostor, než se vše vykrystalizuje,“ vysvětlil sportovní manažer.

Do druhé reprezentační pauzy, jež začne 8. prosince, Mountfieldu zbývá sehrát čtyři extraligové zápasy, první v pátek v Karlových Varech. Vedle toho ale na tým čekají ještě dvě čtvrtfinálová utkání Ligy mistrů se švýcarským Zugem, z nichž to druhé jim zmíněnou přestávku o dva dny zkrátí. Po úterním domácím duelu se totiž o týden později, tedy 10. prosince, jeho hráči vydají k odvetě do Švýcarska.