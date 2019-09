Těžká šichta na úvod za tři body: Ceníme si toho, říkají v Hradci

V prvním zápase jim dva rychlé góly brzy za sebou naději na bodový zisk vzaly, ve druhém naopak tuto skutečnost umně využili ve svůj prospěch.



Hradecký Mountfield totiž v sobotním duelu s Libercem stačil ve třetí třetině nejprve vyrovnat dvoubrankový náskok soupeře na 3:3, ale hned v následující minutě dostal dva góly a s tím už si neporadil.

V neděli v Kladně tomu bylo naopak. Hned na začátku zápasu totiž Hradečtí vstřelili během necelých padesáti vteřin dvě úvodní branky a znovu si něco podobného zopakovali ve druhé třetině, kdy na snížení domácích na 1:3 záhy odpověděli dvěma góly. Od sebe je dělilo jen dvacet vteřin.

Pak už si Mountfield první výhru nové extraligové sezony nenechal vzít.„Jsme za to hrozně vděční, podařilo se nám v náročném programu výhru ubojovat, moc si toho ceníme,“ zhodnotil dva zápasy ve dvou dnech Petr Svoboda, jeden z asistentů hradeckého hlavního kouče Martince.

Proti Liberci začal Hradec výborně, brzy šel do vedení, ale na konci třetiny o něj přišel a poté inkasoval dvakrát v té druhé. Když v polovině třetí domácí vyrovnali, zdálo se, že posledních deset minut přinese dramatický boj o body.

Nestalo se tak, hosté si vedení brzy vzali zpátky, když jim stačilo půl minuty na dvě branky. Bylo rozhodnuto. „Třetí třetinu jsme začali výborně, podařilo se nám krásným gólem z přesilovky vyrovnat a pak jsme byli netrpěliví. Chtěli jsme hned zápas rozhodnout, v dalším střídání jsme propadli, dostali gól na 4:3 a pak se to opakovalo,“ konstatoval trenér Hradce Tomáš Martinec, „chceme hrát aktivní hokej, ale nemůžeme si dovolit takové chyby dělat.“

Doplatil na ně i Marek Mazanec, brankář, který do Hradce přišel v létě po návratu ze zámoří. Při své premiéře inkasoval šestkrát.

„Tak to je, že se jeden zápas nepovede, že to občas gólmana netrefuje, ať dělá co chce,“ vypravoval poté, co v Kladněv brance zažil svoji první extraligovou výhru v dresu Hradce, „jsem rád, že jsem znovu dostal šanci a šanci to otočit ve svůj prospěch.“

Týmu i Mazancovi k tomu v Kladně pomohla vydařená první třetina, v níž se Hradec trefil třikrát. Domácí nováček se sice snažil, snížil na 1:3 a poté na 2:5, ale Hradec si vedení pohlídal.

Podle Mazance to ale nebylo tak jednoduché, byť dva góly hned na začátku týmu hodně pomohly. „Po zápase ve čtvrté minutě ale nebylo, to není nikdy takhle brzy. Podívejte se na utkání Sparty, které zatím letos v extralize sehrála,“ uvedl brankář Hradce.

Podle něj se zatím naplňuje to, s čím na východ Čech po šesti letech strávených převážně v zámoří přišel. „Úvodní zápasy ukázaly, že většinu týmů budeme přehrávat, ale musíme si dávat pozor, aby nám neujížděli soupeřovi hráči, když si na to dáme pozor, můžeme pomyslet na vysoké příčky,“ poznamenal.

Tento týden Hradec sehraje dvě utkání, v pátek přijede Plzeň, v neděli vyrazí do Pardubic na derby.