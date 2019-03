Šest hradeckých nej: bilance doma, výhry i kolaps v derby

Nic na této nepříznivé bilanci, jíž Mountfield zakončil jinak velmi vydařenou základní část, nesnižuje ani fakt, že to za jeho působení v Hradci není poprvé, stalo se mu to už potřetí.

Toto nej, jež se k této sezoně váže, je jedním z mnoha. Naštěstí pro hradecký tým jich je delší řada pozitivních, o čemž ostatně svědčí skutečnost, že i přes letní razantní obměnu kádru skončil čtvrtý s druhou nejlepší bodovou bilancí.

A jaká další nej se k základní části probíhající sezony budou jednou provždy vázat?

1. Nejlepší domácí bilance

V jednu chvíli to vypadalo na poměrně jasné překonání domácího bodového rekordu. Potřebné číslo se však hlavně vinou závěru základní části smrsklo, přesto Mountfield letos dokázal získat nejvíc domácích bodů za dobu svého působení na východě Čech.

Zvlášť osm domácích úspěchů na přelomu loňského a letošního roku, z toho sedm tříbodových, bylo jasným potvrzením, že domácí led byl v této sezoně pro Hradec jasnou výhodou. Ostatně jen dva týmy - Liberec a Vítkovice - získaly na domácím ledě bodů víc. Pro čtvrtfinále play off, v němž bude mít Hradec na začátku série a v případném sedmém zápase výhodu domácího prostředí, je to docela nadějné. A pro přízeň diváků rovněž.

2. Nejvíc výher za sebou

Byl to hlavně před začátkem sezony jeden velký otazník, který se skrýval za otázkami: Vypořádá se tým po odchodu řady zkušených opor se změnami? Vstřebá je? a Bude to stačit na soupeře? Hned úvod sezony na ně dal až nečekaně kladné odpovědi.

Od 2. kola totiž Mountfield začal sbírat výhry a jejich přísun se ne a ne zastavit. Nakonec skončil až na čísle sedm poté, co vytěžil dvacet bodů. Právě ona sedmička je příjemným vyrovnáním dosavadního „hradeckého“ rekordu, jež tým nastartovalo k cestě mezi elitu. Tu do konce základní části sezony už neopustil.

3. Nejlepší tým soutěže

Za šest let svého hradeckého působení toho Mountfield dosáhl už hodně, na jedno si ale musel počkat až do této sezony. Do sezony sice nevstoupil úplně nejlépe, když v úvodním kole na ledě Sparty prohrál, aniž vstřelil gól, ale záhy se zvedl a brzy zamířil tabulkou vzhůru. Dokonce tak vysoko, že po 7. kole byl ze všech úplně nejlepší. Byť se za to nic nedostává a jde jen o statistický údaj, fanoušci by si to měli pamatovat, nikdy před tím totiž svůj tým pod hlavičkou Hradce na první příčce nejvyšší sezony neviděli.

4. Nejproduktivnější obránce

Nový herní styl a prostor na ledě, který dostával od trenérů, skvěle pomohl obránci Petru Zámorskému. Bek, jenž přišel uprostřed minulé sezony, obojího využil a rázem se z něj stal téměř nenahraditelný hráč.

Nejen kvůli tomu, jak plnil úkoly, jež vycházejí z názvu postu, na kterém hraje, ale také proto, jak dokázal podpořit útočnou sílu týmu. Výsledek? Zámorský se poprvé za hradecké éry stal v celé základní části nejproduktivnějším hráčem, předčil totiž nejen všechny své kolegy z obrany, ale také všechny útočníky. I díky tomu do hradecké sbírky rekordů přidal další nej, ještě nikdy totiž obránce hradeckého týmu nebyl nejproduktivnějším mezi všemi. Až letos, kdy celé extraligové obraně vévodil právě Zámorský.

5. Největší překvapení

Hradec po minulé sezoně přišel o řadu hráčů, na nichž byly jeho výkony do té doby postaveny. V sázce proto bylo hledání jiných, kteří by ono pověstné tahounství po Bednářovi, Rybárovi, Köhlerovi a spol. uměli převzít. Našli se, a dokonce v takové míře, že je nakonec velmi těžké jmenovat pouze jednoho.

Dali byste hlas útočníkovi Paulovičovi, jehož výkony ho drží ve slovenské reprezentaci? Nebo jeho kolegovi Smoleňákovi, od kterého se po jeho návratu do týmu až po začátku sezony kvalitní výkony sice čekaly, ale to, že je doplní takovou produktivitou, už asi méně? A co další útočník Vincour, jenž po svém letní příchodu převzal roli střelce a dlouho útočil i na střeleckou korunu celé soutěže? Nebo Radovan Pavlík, který potvrdil předpoklady z minulých sezon a jehož výkony ho vynesly do reprezentace? O obránci Zámorském už byla řeč, ale ve stabilní obraně nebyl sám. Čekali byste tak výrazné a hlavně spolehlivé výkony třeba od Rosandiče, jenž v minulých sezonách v hradecké sestavě své stálé místo spíše jen hledal?

Ze všeho plyne jediné: Hradec se mohl mezi špičkou pohybovat i proto, že měl ve svém středu dostatek osobností.

6. Největší kolaps

Pro konečné vyznění základní části sice měly daleko větší význam porážky v jejím závěru, ale ta, o níž bude řeč, byla pro tým i vzhledem k fanouškům nejméně příznivá. A pokud se člověk podívá na průběh zápasu, rozhodl o tom kolaps v jediné třetině.

Zamýšlíme se nad prvním derby letošní sezony s Pardubicemi, v němž Hradec na svém ledě prohrál 4:6. I vinou toho, že ve druhé třetině dostal od svého hlavně pro fanoušky největšího rivala čtyři góly, více jich za šest let svému rivalovi během jediné třetiny nedovolil.

Přitom Pardubice sice tehdy přijely do Hradce jako tým, jenž do té doby už několik soupeřů potrápil, ale jejich hra už tehdy naznačovala, že zdaleka ne vše v ní bude v této sezoně ideální. Další průběh to jen potvrdil a nyní se příznivci obou táborů budou v baráži obávat, zda o vzájemné derby nepřijdou...