Problémy Chomutova musíme vytěsnit z hlavy, vědí hradečtí hokejisté

Fanoušci se v posledních dnes spíše než o tom, jak to Chomutovu jde na ledě, dozvídali zprávy o finančních těžkostech, do kterých se klub dostal.

Přesto si kapitán hradeckého Mountfieldu Dominik Graňák nemyslí, že jeho mužstvu by současná situace Chomutova měla v dnešním zápase na jeho ledě nějak pomoci.

„Tohle musíme vytěsnit z hlavy, jejich výkon to podle mého názoru nijak neovlivní,“ varuje před dnešním zápasem, jenž by se na první pohled mohl zdát snadnější oproti jiným nejen pro výše zmíněné události, ale také proto, že Chomutov letos patří podle tabulky k nejslabším týmům a že mu na předposledním místě hrozí povinnost zachránit extraligu v baráži.

Chomutov versus Hradec Zápas 41. kola základní části extraligy, dnes v 17.30.

Utkají se třináctý tým tabulky (Chomutov, 37 bodů) s třetím (Hradec Králové, 72 bodů).

Hradec bodoval ve vzájemných zápasech dvanáctkrát za sebou a z toho devětkrát vyhrál.

Hned v neděli Hradec přivítá Zlín (17.30), poté následuje reprezentační pauza, po ní Hradec vyrazí ve středu 13. února do Olomouce.

Nic z toho by podle Graňáka nemělo hradecký tým rozptylovat. „Nemělo by nás to zajímat. Víme, jaké mají hráče a jakého trenéra, a právě ten nedovolí, aby někdo něco vypustil,“ poznamenal hradecký kapitán na adresu Chomutova vedeného Vladimírem Růžičkou.

Mountfield do Chomutova vyrazí poté, co v úterý na svém ledě prohrál 2:3 s pražskou Spartou a přerušil tím předcházející sérii domácích úspěchů. O body přišel hlavně nevýraznou první třetinou, kdy Spartu pustil do vedení 3:0, a i když v dalším průběhu byl lepším týmem, stačilo to už jen na snížení na 2:3.

„Ani nevím, co se stalo, ale bylo to z naší strany nějaké vlažné. Soupeři tam napadaly tři góly, i když moc střel neměl. Pak jsme sice byli lepší, ale nestačilo to,“ poznamenal kapitán.

V úterním zápase proti Spartě se do hradecké sestavy vrátili útočníci Petr Koukal a Radovan Pavlík, oba tím zmenšili hradeckou marodku. Včera na jejím seznamu ještě zůstávali obránce Piché a útočníci Vincour s Dragounem.

Pokud dnes v Chomutově ani v neděli proti Zlínu nenastoupí, dostanou dalších deset dnů na to, aby se dali před závěrem sezony dohromady. Po nedělním kole totiž následuje reprezentační pauza, po ní bude do konce základní části chybět posledních deset kol. „Je chřipkové období, někteří hráči hráli, i když nebyli úplně stoprocentně v pořádku. Zejména z tohoto pohledu nám pauza pomůže,“ uvedl Graňák.