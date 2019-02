Hradečtí hokejisté po derby: Výhru jsme si zasloužili za víru a za tlak

Jenomže na konci 59 minuty se ke střele dostal hradecký obránce Filip Pavlík a jeho nekompromisní rána skončila v pardubické brance. Čas se zastavil přesně na 59 minutách hry a překvapení na účet favorita bylo zažehnáno. V té poslední si totiž Mountfield nenechal výhru a tři body vzít.

„Tušili jsme, že to bude těžké utkání. Je to derby. Věděli jsme, že to bude vyhecované, je totiž úplně jedno, jestli jde o první nebo poslední tým tabulky. Extraliga je strašně vyrovnaná. I když jim to letos nešlape, Pardubice nemají špatný tým,“ řekl po zápase střelec vítězné branky.

Mountfield takovou výhru potřeboval. Den předtím totiž vyrazil k extraligovému zápasu do Mladé Boleslavi a po zpackaném výkonu tam prohrál 5:8, když ještě čtyři minuty před koncem byl stav nerozhodný 5:5. „Z pohledu defenzivní činnosti to byl náš nejhorší zápas sezony, udělali jsme spoustu individuálních chyb a měli spoustu ztrát,“ mrzelo hlavního kouče Mountfieldu.

Za necelý den do derby s Pardubicemi přeházel útočné řady. Také proto, že mu z nich vypadl Petr Koukal, který kvůli nemoci nedohrál ani zápas v Mladé Boleslavi. Hradci, který do zápasu vstoupil ve velkém stylu, v ofenzivě chyběl. Svůj tlak totiž jeho hráči nedokázali proměnit v gól, navíc už od 6. minuty prohrával, když se po vhazování přesně trefil Dušek.

„Dlouho jsme nemohli dát gól, nakonec se nám to povedlo, ale zápas jsme si komplikovali zbytečnými vyloučeními, kterými jsme dostávali Pardubice na koně. V těch chvílích nás podržel brankář Maxwell,“ konstatoval Martinec.

Vyrovnání se Mountfield dočkal až v polovině zápasu, kdy Bezúch využil precizní Kukumbergovu nahrávku. A pak se hrál urputný hokej s čekáním na to, kdo rozhodne. Outsider už sahal minimálně po bodu, když domácí rozjeli rozhodující akci.

„Chtěl jsem hlavně trefit branku. To byla první věc, co mě napadla. Že to tam propadlo, to bylo hlavně o štěstí. Byla to ale dobrá akce. Radek Smoleňák hodil puk na modrou a Oskars Cibulskis si mě všimnul na levé straně,“ popsal Pavlík vítěznou trefu. „Za víru ve vítězství, tlak a šance si myslím, že jsme si vyhrát zasloužili,“ ocenil Martinec.

Domácí obecenstvo bylo u vytržení. Na poslední chvíli se prodaly poslední vstupenky a plný stadion mohl slavit výhru v derby po dvou domácích prohrách. „Byli opět skvělí,“ vysekl jim poklonu Martinec. Asi s výjimkou dvou z nich, kteří před začátkem poslední třetiny napadli hostujícího kouče Ladislava Lubinu ve chvíli, kdy mířil na střídačku svého týmu. Ostuda!

Derby s Pardubicemi zakončilo třetí čtvrtinu základní části, do té čtvrté, závěrečné vstoupí Mountfield už zítra domácím zápasem s pražskou Spartou a začne tím hájit místo mezi nejlepšími týmy.