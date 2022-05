Léto hradeckých hokejistů: mezinárodní konfrontace a Liga mistrů

„Chtěli bychom sehrát většinu přípravných utkání právě se zahraničními týmy, abychom byli co nejlépe připraveni jak do Ligy mistrů, která startuje hned začátkem září, tak do extraligy,“ komentoval zápasový plán pro klubové internetové stránky kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.

Ostatně účast v Lize mistrů patrně byla při sestavování letního kalendáře něčím, co vedení klubu zohledňovalo. I proto, že hned čtyři ze šesti utkání v základní skupině Mountfield sehraje před vstupem do nového extraligového ročníku.

„Jsem šťastný, že ji budeme hrát, protože si myslím, že je to skvělá zkušenost a prestižní konfrontace s nejlepšími týmy v Evropě. Uvidíme, koho nám přidělí los do základní skupiny, ale určitě se na to připravíme co nejlíp a budeme chtít postoupit dál,“ poznamenal hradecký kouč.

Možná i proto je třeba se u Ligy mistrů jako posledního období před začátkem obhajoby Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy zastavit na začátku. Mountfield, jenž se před více než dvěma lety slavně probil až do finále, ještě nezná soupeře.

Stane se tak ve středu, kdy bude základní část rozlosována ve Finsku, v dějišti právě probíhajícího světového šampionátu. Vedle atraktivity soupeřů by Mountfield přivítal, kdyby za nimi nemusel komplikovaně cestovat. „Cestování bude důležité a bylo by skvělé, kdyby ty štace byly v nějaké dojezdové vzdálenosti akceptovatelné i pro naše fanoušky,“ říká Martinec patrně se vzpomínkou na vlakový výjezd do Grazu z již zmíněné finálové sezony.

Lize mistrů budou předcházet neméně zajímavé mezinárodní konfrontace. Mountfield je odstartuje 9. srpna domácím soubojem se slovenským týmem Bratislava Capitals. Poté bude následovat účast na mezinárodním turnaji v rakouském Kitzbühelu. S kým se tam Hradečtí utkají, se stejně jako v případě Ligy mistrů teprve dozvědí.

Pak už přijdou dva domácí duely s rakouskými soupeři: Viennou Capitals a Grazem. Poté už bude následovat výše zmíněná Liga mistrů: první dvojzápas 1. a 4. září, druhý o týden později. Do extraligy Mountfield vstoupí 16. září domácím utkáním s Libercem.

Hráči Mountfieldu se na sezonu začali připravovat minulý týden, od tohoto už také znají jméno trenéra, který po odchodu jednoho z Martincových asistentů Ladislava Čiháka na pozici hlavního kouče Mladé Boleslavi zaujme jeho místo.

Volba padla na Tomáše Hamaru, jenž přichází z pražské Sparty. Trenérské trio tak bude v nové sezoně působit ve složení Tomáš Martinec jako hlavní kouč a Petr Svoboda s Tomášem Hamarou jako jeho asistenti.